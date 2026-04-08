Мобильная связь: Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы

08.04.2026, MForum.ru

Инфраструктурные операторы связи, обеспечивающие до 90% строительства телеком-сетей, сейчас сталкиваются с системными ограничениями регулирования. Отрасль развивается быстрее, чем меняется законодательство: действующие нормы по-прежнему ориентированы на операторов связи и не учитывают специфику инфраструктурных компаний, которые тем временем фактически стали отдельной подотраслью.

Об этом в «КоммерсантЪ» вышел интересный разговор с председателем совета директоров ГК «Новые башни» и главой комитета по развитию инфраструктуры связи «Деловой России» Евгением Чермашенцевым.

✦ Ключевая проблема – рост стоимости строительства и невозможность делать это быстро, что неизбежно сдерживает технологическое развитие отрасли. На выходе неизбежен рост стоимости услуг для абонента, ведь чем дороже стройка, тем дороже связь!

Дополнительные риски создают краткосрочные договоры на землю. Земля под вышкой может быть сдана в аренду всего на 11 месяцев. При этом арендодатель (например, муниципалитет) может расторгнуть договор в любой момент, не объясняя причин. Это делает долгосрочные инвестиции (до 3 млн руб. на одну опору) крайне рискованными. Стоит помнить и о социальных последствиях – демонтаж вышки может полностью оставить людей без связи, без возможности вызвать скорую или полицию.

Отсутствие единого подхода со стороны государства усугубляет ситуацию. Регуляторы, отвечающие за доступ к земле и электросетям, не выделяют инфраструктурные компании как самостоятельных участников рынка. При этом операторы уже не занимаются строительством напрямую, но их взаимодействие с инфраструктурными компаниями в регулировании до сих пор не отражено.

«Мы должны быть включены в обсуждение с операторами связи. Нам нужен статус, соответствующий предмету регулирования закона “О связи”», – говорит Чермашенцев.

Участники рынка считают, что признание инфраструктуры связи критично важной - наравне с энергетикой и транспортом - могло бы изменить ситуацию: обеспечить единые правила, снизить административные барьеры и ускорить развитие сетей.

Основной вызов для отрасли - признание изменившейся структуры рынка и адаптация регулирования под новую реальность, где инфраструктурные операторы играют важную роль в развитии связи и внедрении технологий. В частности, важно, чтобы участники инфраструктурного рынка получили статус «организаций связи», что позволило бы им участвовать в законотворчестве вместе с операторами.

