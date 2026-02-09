IT. Партнерские проекты: Вымпелком и Ростелеком повысили эффективность взаимодействия при подключении операторов фиксированной связи к услугам передачи данных

MForum.ru

IT. Партнерские проекты: Вымпелком и Ростелеком повысили эффективность взаимодействия при подключении операторов фиксированной связи к услугам передачи данных

09.02.2026, MForum.ru

Компании сообщают о завершении проекта интеграции ИТ-платформ: билайновской платформы "Агрегатор запросов аренды ресурсов" и CRM-систему B2O Ростелеком. Интеграция позволяет обрабатывать запросы на аренду сетевых ресурсов от операторов фиксированной связи, планировать, согласовывать и выдавать коммерческие предложения в единой системе CRM B2O «Ростелекома».

Для обработки запросов созданы разнообразные сценарии, в том числе автоматическая маршрутизация задач в кабинете менеджеров в соответствии с географией запросов, проверка статусов созданной задачи и обработка конкретного запроса, а также мгновенная доставка коммерческого предложения. Автоматизация позволила значительно сократить количество ошибок при расчётах и согласовании, а также повысить качество обслуживания клиентов, особенно при масштабных подключениях.

На первом этапе проекта, реализованном в начале 2025 года, была настроена автоматическая передача запросов на аренду ресурсов напрямую из системы «ВымпелКома» в систему «Ростелекома». Обе системы подключаются через зашифрованный канал API, что обеспечивает безопасное взаимодействие между операторами. Такое решение позволило эффективно прорабатывать запросы на подключение услуг передачи данных, ускорить процессы заключения контрактов и улучшить качество взаимодействия.

Андрей Сиоридзе, директор департамента аренды инфраструктуры «ВымпелКома»:

«Завершение второго этапа интеграции агрегатора запросов Билайна с CRM B2O "Ростелекома" - ключевой этап в цифровой трансформации наших совместных процессов. Мы автоматизировали передачу запросов и создали полностью цифровой контур формирования коммерческих предложений. Это позволило наладить моментальный обмен информацией от запроса платформы до получения итогового решения из CRM, что доказывает жизнеспособность и масштабируемость данной архитектурной модели».

Михаил Мизбахов, руководитель службы методологии и автоматизации «ВымпелКома»:

«За прошедший год был сделан большой шаг в развитии внутренних систем компании в области эффективного управления процессами аренды инфраструктуры и сетевых ресурсов. Наши партнёры стали непосредственными участниками этих процессов. Запущена площадка для партнёров, предоставляющих инфраструктуру для размещения оборудования, а агрегатор запросов Билайна после интеграции с “Ростелекомом” получил хороший импульс для дальнейшего развития за счёт максимальной оптимизации взаимодействия и исключения лишних транзакций. Полученный результат подтверждает, что стратегические партнёрства, построенные на общих технологических стандартах и взаимном доверии, создают реальные конкурентные преимущества для бизнеса и улучшают клиентский опыт».

Алексей Кулешов, ИТ-лидер сегмента B2O «Ростелекома»:

«Данный проект — не просто техническая интеграция. Это практическая реализация нашей стратегии по переходу от роли классического инфраструктурного оператора к роли цифрового технологического партнёра для игроков рынка. Мы создаем не просто канал для запросов, а цифровую экосистему взаимодействия. Важно, чтобы наши партнёры, такие как “ВымпелКом”, могли максимально быстро, прозрачно и эффективно получать доступ к нашему портфелю ресурсов и услуг через современные API-интерфейсы».

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: айти Вымпелком Ростелеком B2O CRM B2B интеграция партнерства

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

23.12. [Новости компаний] IT. ПО: По данным исследования Naumen, не более трети российских крупных компаний внедрили отечественные системы управления проектами / MForum.ru

20.08. [Новости компаний] IT. B2B. Партнерские программы: МТС Web Services запускает B2B партнерскую программу / MForum.ru

16.05. [Новости компаний] IT: МТС Web Services (МТС) сообщила о запуске MWS Tables – b2b-платформы no code на основе таблиц / MForum.ru

23.04. [Новости компаний] IT-платформы: МТС Web Services создала TeamStream для совместной работы распределенных команд / MForum.ru

11.02. [Новости компаний] IT. B2B: Геоаналитика для HR - новый подход на основе Big Data и AI / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru

09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru

06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru

05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: