IT. Партнерские проекты: Вымпелком и Ростелеком повысили эффективность взаимодействия при подключении операторов фиксированной связи к услугам передачи данных

Компании сообщают о завершении проекта интеграции ИТ-платформ: билайновской платформы "Агрегатор запросов аренды ресурсов" и CRM-систему B2O Ростелеком. Интеграция позволяет обрабатывать запросы на аренду сетевых ресурсов от операторов фиксированной связи, планировать, согласовывать и выдавать коммерческие предложения в единой системе CRM B2O «Ростелекома».

Для обработки запросов созданы разнообразные сценарии, в том числе автоматическая маршрутизация задач в кабинете менеджеров в соответствии с географией запросов, проверка статусов созданной задачи и обработка конкретного запроса, а также мгновенная доставка коммерческого предложения. Автоматизация позволила значительно сократить количество ошибок при расчётах и согласовании, а также повысить качество обслуживания клиентов, особенно при масштабных подключениях.

На первом этапе проекта, реализованном в начале 2025 года, была настроена автоматическая передача запросов на аренду ресурсов напрямую из системы «ВымпелКома» в систему «Ростелекома». Обе системы подключаются через зашифрованный канал API, что обеспечивает безопасное взаимодействие между операторами. Такое решение позволило эффективно прорабатывать запросы на подключение услуг передачи данных, ускорить процессы заключения контрактов и улучшить качество взаимодействия.

Андрей Сиоридзе, директор департамента аренды инфраструктуры «ВымпелКома»:

«Завершение второго этапа интеграции агрегатора запросов Билайна с CRM B2O "Ростелекома" - ключевой этап в цифровой трансформации наших совместных процессов. Мы автоматизировали передачу запросов и создали полностью цифровой контур формирования коммерческих предложений. Это позволило наладить моментальный обмен информацией от запроса платформы до получения итогового решения из CRM, что доказывает жизнеспособность и масштабируемость данной архитектурной модели».

Михаил Мизбахов, руководитель службы методологии и автоматизации «ВымпелКома»:

«За прошедший год был сделан большой шаг в развитии внутренних систем компании в области эффективного управления процессами аренды инфраструктуры и сетевых ресурсов. Наши партнёры стали непосредственными участниками этих процессов. Запущена площадка для партнёров, предоставляющих инфраструктуру для размещения оборудования, а агрегатор запросов Билайна после интеграции с “Ростелекомом” получил хороший импульс для дальнейшего развития за счёт максимальной оптимизации взаимодействия и исключения лишних транзакций. Полученный результат подтверждает, что стратегические партнёрства, построенные на общих технологических стандартах и взаимном доверии, создают реальные конкурентные преимущества для бизнеса и улучшают клиентский опыт».

Алексей Кулешов, ИТ-лидер сегмента B2O «Ростелекома»:

«Данный проект — не просто техническая интеграция. Это практическая реализация нашей стратегии по переходу от роли классического инфраструктурного оператора к роли цифрового технологического партнёра для игроков рынка. Мы создаем не просто канал для запросов, а цифровую экосистему взаимодействия. Важно, чтобы наши партнёры, такие как “ВымпелКом”, могли максимально быстро, прозрачно и эффективно получать доступ к нашему портфелю ресурсов и услуг через современные API-интерфейсы».

