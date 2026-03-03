IT: ИКС Холдинг открывает двери Музея криптографии для инженеров и студентов

03.03.2026, MForum.ru

Идея на завтра - ИКС Холдинг приглашает инженеров отметить Всемирный день инженерии с семьей и друзьями в Музее криптографии - научно-технологическом музее, посвященном шифрованию и технологиям коммуникаций. 4 марта вход для инженеров и студентов профильных специальностей и их близких будет бесплатным, чтобы как можно больше людей смогли узнать, чем живёт инженерная профессия и как идеи превращаются в технологии.

Как работают шифры, которые скрывают переписку в мессенджерах? Кто и когда придумал защищать данные? Как скрывали содержание дипломатических переписок и военных приказов до появления электроники? Уникальная коллекция шифровальной техники и интерактивная экспозиция Музея криптографии отвечает на эти вопросы и наглядно демонстрирует, как инженерная мысль привела к созданию технологий, без которых невозможно представить нашу жизнь.

ИКС Холдинг развивает проекты, направленные на поддержку инженерного образования и передачу опыта новым поколениям специалистов. В компании уверены: профессиональный праздник - хороший повод прийти в музей с семьей, показать детям возможности инженерной профессии и вдохновить их на выбор технического пути. Инженерные компетенции востребованы в самых разных сферах - от информационной безопасности до спутниковой связи.

«Инженеры сегодня не просто создают технологии - они формируют образ будущего. От их решений зависит то, как будет развиваться экономика, связь, безопасность, повседневная жизнь людей. В ИКС Холдинге мы рассматриваем инженерную культуру как стратегический ресурс страны. Наш Музей криптографии - это пространство, где можно увидеть, как смелые идеи разных эпох превращались в реальные инструменты, меняющие мир. В профессиональный праздник мы приглашаем коллег прийти сюда с семьями, чтобы показать: инженерия - это не только профессия, а возможность влиять на будущее и создавать его своими руками», - говорит генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.

«Музей криптографии - это не только место, где можно в доступном интерактивном формате узнать о том, как зарождались и развивались технологии, которыми мы пользуемся каждый день, но и пространство вдохновения, где сегодняшние школьники и студенты могут нащупать свой путь в новые профессии и стать авторами изменений мира уже завтра», - отмечает директор Музея криптографии Лидия Лобанова.

Чтобы бесплатно пройти в музей 4 марта, инженерам и студентам профильных специальностей достаточно подойти в кассу и показать диплом с указанием специальности «инженер» или документ, подтверждающий обучение на профильной специальности.

С инженером или студентом может бесплатно пройти один взрослый и двое детей.

Музей расположен по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25, стр. 4.

Часы работы 4 марта - с 11:00 до 20:00. ||

--

теги: айти ИКС Холдинг музей криптографии криптография

--