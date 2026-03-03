IT: ИКС Холдинг открывает двери Музея криптографии для инженеров и студентов

MForum.ru
03.03.2026,
Идея на завтра - ИКС Холдинг приглашает инженеров отметить Всемирный день инженерии с семьей и друзьями в Музее криптографии - научно-технологическом музее, посвященном шифрованию и технологиям коммуникаций. 4 марта вход для инженеров и студентов профильных специальностей и их близких будет бесплатным, чтобы как можно больше людей смогли узнать, чем живёт инженерная профессия и как идеи превращаются в технологии.
Как работают шифры, которые скрывают переписку в мессенджерах? Кто и когда придумал защищать данные? Как скрывали содержание дипломатических переписок и военных приказов до появления электроники? Уникальная коллекция шифровальной техники и интерактивная экспозиция Музея криптографии отвечает на эти вопросы и наглядно демонстрирует, как инженерная мысль привела к созданию технологий, без которых невозможно представить нашу жизнь.
ИКС Холдинг развивает проекты, направленные на поддержку инженерного образования и передачу опыта новым поколениям специалистов. В компании уверены: профессиональный праздник - хороший повод прийти в музей с семьей, показать детям возможности инженерной профессии и вдохновить их на выбор технического пути. Инженерные компетенции востребованы в самых разных сферах - от информационной безопасности до спутниковой связи.
«Инженеры сегодня не просто создают технологии - они формируют образ будущего. От их решений зависит то, как будет развиваться экономика, связь, безопасность, повседневная жизнь людей. В ИКС Холдинге мы рассматриваем инженерную культуру как стратегический ресурс страны. Наш Музей криптографии - это пространство, где можно увидеть, как смелые идеи разных эпох превращались в реальные инструменты, меняющие мир. В профессиональный праздник мы приглашаем коллег прийти сюда с семьями, чтобы показать: инженерия - это не только профессия, а возможность влиять на будущее и создавать его своими руками», - говорит генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков.
«Музей криптографии - это не только место, где можно в доступном интерактивном формате узнать о том, как зарождались и развивались технологии, которыми мы пользуемся каждый день, но и пространство вдохновения, где сегодняшние школьники и студенты могут нащупать свой путь в новые профессии и стать авторами изменений мира уже завтра», - отмечает директор Музея криптографии Лидия Лобанова.
Чтобы бесплатно пройти в музей 4 марта, инженерам и студентам профильных специальностей достаточно подойти в кассу и показать диплом с указанием специальности «инженер» или документ, подтверждающий обучение на профильной специальности.
С инженером или студентом может бесплатно пройти один взрослый и двое детей.
Музей расположен по адресу: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25, стр. 4.
Часы работы 4 марта - с 11:00 до 20:00. ||
--
теги: айти ИКС Холдинг музей криптографии криптография
--
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru
25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru
25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru