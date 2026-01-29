СХД: Yadro представила обновление СХД для резервных копий Tatlin.Backup

29.01.2026, MForum.ru

Речь о версии v1.4, главным нововведением которой стала функция квотирования виртуальной файловой системы (VFS) для совместного использования. Это позволит разным пользователям и командам работать с выделенными ресурсами независимо друг от друга, что обеспечивает защиту от чужих ошибок. Квота назначается на конкретную VFS, ограничивая объем записываемых данных - по исходному размеру до дедупликации и сжатия, без учета реально занимаемого места на диске. В настройках VFS доступно создание мягких и жестких квот.

Кроме того, улучшены управление и мониторинг, появилась возможность выбора событий для регистрации в журнал аудита и их отправки на удаленный сервер администраторами безопасности.

Добавлена возможность перевода системы в режим соответствия требованиям ФСТЭК. Режим будет активироваться на производстве для выпуска систем, сопровождаемых сертификатом соответствия ФСТЭК.

В режиме предварительного тестирования стала доступна специализированная система хранения резервных копий старшего уровня Tatlin.Backup.L - для инфраструктур с повышенными требованиями.

«Новый релиз напрямую отвечает на запрос корпоративных заказчиков, предоставляя инструменты для изоляции и детального контроля ресурсов в многопользовательских средах. Эти функции усиливают позиции Tatlin.Backup как единой универсальной платформы. .. В планах развития линейки на текущий год — выпуск старшей модели, ориентированной на среды с повышенными требованиями к отказоустойчивости», - отметил Владислав Леонтьев, менеджер продукта в компании Yadro.

теги IT айти Yadro СХД

