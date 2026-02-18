Виртуализация: Yadro представила новую линейку плагинов Tatlin.Satellites.VM для платформ виртуализации

18.02.2026, MForum.ru

Yadro (ИКС Холдинг) представила новую линейку плагинов для платформ виртуализации. Решение основано на технологиях компании Mind Software и значительно расширяет мобильность данных, катастрофоустойчивость и возможности резервного копирования в интеграции с СХД Tatlin.

Новая платформа обеспечивает владельцам СХД такие возможности как технологическое управление копиями виртуальной инфраструктуры: миграция, а также создание резервных копий виртуальных машин и восстановление из них. Сейчас первые проекты уже переходят в стадию промышленного внедрения.

Для СХД Tatlin.Unified и Tatlin.Afa представлена опция бесшовной миграции данных Tatlin.Satellites.VM Migrate. Функционал позволяет переносить данные виртуальных машин между различными платформами виртуализации, в пределах одной платформы между разными СХД и в пределах одной СХД для разных типов пулов.

Ключевое преимущество интеграции - возможность перенести данные на другую систему в онлайн-режиме без остановки и прерывания работы виртуальной машины. Это особенно актуально при необходимости оперативного проведения сервисных процедур в инфраструктуре или в сценариях миграции.

Для сценариев резервного копирования реализована опция Tatlin.Satellites.VM Protect. Она обеспечивает резервное копирование виртуальных машин без установки агентов на уровне гипервизора с использованием протокола дедупликации на источнике T-Boost.

Опции Tatlin.Satellites.VM применимы в конфигурациях, где при миграции или резервном копировании как минимум одна система в паре — это система Tatlin с приобретенным плагином. Для опций нет ограничений на объем мигрируемых данных или количество виртуальных машин. Они не зависят от типа платформы виртуализации и направления миграции. Такая архитектура упрощает эксплуатацию инфраструктуры в средах с несколькими платформами виртуализации различных производителей.

«Интеграции Tatlin.Satellites.VM позволяют заказчикам выстраивать более гибкую и управляемую виртуальную инфраструктуру на базе систем хранения Tatlin. Мы фокусируемся на сценариях, которые востребованы в реальной эксплуатации: онлайн-миграции без простоя, централизованном управлении копиями и снижении операционной сложности при работе с несколькими платформами виртуализации», - отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin.

Yadro планирует дальнейшее развитие интеграций СХД с платформами виртуализации с использованием технологий компании Mind Software. В настоящее время в разработке находятся дополнительные интеграции по данному функционалу с системами хранения Tatlin.Unified и Tatlin.Afa, а также запуск опций для СХД линейки Tatlin.Flex.

