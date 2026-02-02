Российские СХД: Yadro и Киберпротект реализовали поддержку аппаратных снапшотов

02.02.2026, MForum.ru

Аппаратные снапшоты (моментальные снимки) - это технология создания мгновенной «фотографии» состояния данных на системе хранения в конкретный момент времени. Они нужны для быстрого и эффективного резервного копирования, так как создают копию без длительного копирования файлов и с минимальной нагрузкой на вычислительные ресурсы основной инфраструктуры, что позволяет сократить время создания бэкапов и восстановления данных.

Важность интеграции, реализованной Yadro и Киберпротект, заключается в том, что она формирует технологическую основу для предсказуемого и отказоустойчивого стека защиты данных в корпоративных средах. Перенос операций резервного копирования непосредственно на уровень системы хранения (Tatlin.Unified) снижает нагрузку на виртуальные машины VMware, обеспечивает стабильное и воспроизводимое время создания копий и восстановления, что критически важно для планирования и снижения операционных рисков.

А еще это шаг к построению комплексного защищённого решения, с планами по расширению поддержки на отечественные платформы виртуализации.

Технологическая компания Yadro (ИКС Холдинг) в партнерстве с компанией Киберпротект реализовала поддержку аппаратных снапшотов системы хранения данных Tatlin.Unified. Новая функциональность появилась в прошивке версии 3.2 при работе с системой резервного копирования Кибер Бэкап версии 18 и предназначена для резервного копирования виртуальных инфраструктур VMware.

Интеграция стала первым этапом совместной программы Yadro и Киберпротекта по развитию совместимости аппаратных механизмов СХД с системами резервного копирования корпоративного уровня. Решение основано на инженерном опыте партнера и адаптировано под архитектуру Tatlin.Unified.

Поддержка аппаратных снапшотов позволяет выносить операции резервного копирования на уровень системы хранения, снижая нагрузку на виртуальные машины и повышая предсказуемость процессов создания резервных копий и восстановления данных. В рамках интеграции реализовано управление моментальными снимками Tatlin.Unified средствами Кибер Бэкап в средах VMware.

Реализация поддержки аппаратных снапшотов стала первым шагом в развитии совместимого стека защиты данных. Следующий этап предусматривает расширение функциональности на отечественные платформы виртуализации, включая oVirt-совместимые системы, такие как zVirt и Ред Виртуализация. Выпуск поддержки запланирован в рамках будущих релизов.

«Поддержка аппаратных снапшотов Tatlin.Unified в Кибер Бэкап 18 обеспечивает заказчикам более предсказуемую и устойчивую модель резервного копирования. Ключевые операции переносятся на уровень системы хранения, что снижает нагрузку на виртуальную инфраструктуру и делает время создания копий и восстановления данных стабильным и воспроизводимым. Для корпоративных сред это означает более точное планирование окон резервного копирования, снижение операционных рисков и повышение управляемости инфраструктуры защиты данных. Реализованный функционал отражает стратегическое развитие аппаратных механизмов Tatlin.Unified и формирует технологическую основу для построения долгосрочно устойчивого стека защиты данных, включая поддержку российских платформ виртуализации», — комментирует Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro.

«Интеграция аппаратных снапшотов Tatlin.Unified с системой резервного копирования Кибер Бэкап 18 — это не просто вопрос технологической совместимости, а глубокая взаимная интеграция, важный шаг в развитии экосистемы решений для создания предсказуемой и отказоустойчивой инфраструктуры предприятий. Перенос нагрузки с виртуальной инфраструктуры на уровень СХД позволяет заказчикам получить стабильные RTO и RPO даже в условиях высокой загрузки среды, а дальнейшее развитие этой интеграции — быть гибкими в выборе оптимального решения. Особенно актуальна последующая поддержка отечественных платформ виртуализации. Для нас приоритет — обеспечить не только совместимость, но и глубокую интеграцию продуктов, востребованную заказчиками для масштабирования и укрепления надежности своей инфраструктуры», — говорит Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Новая функциональность доступна в актуальных версиях продуктов — Кибер Бэкап 18 и Tatlin.Unified 3.2. Для использования аппаратных снапшотов Yadro рекомендует заказчикам обновить системы хранения данных и программное обеспечение резервного копирования до текущих версий.

Еще подробнее о реализации поддержки аппаратных снапшотов и архитектуре решения — в материале на Хабре.

