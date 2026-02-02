Российские СХД: Yadro и Киберпротект реализовали поддержку аппаратных снапшотов

MForum.ru
02.02.2026,
Аппаратные снапшоты (моментальные снимки) - это технология создания мгновенной «фотографии» состояния данных на системе хранения в конкретный момент времени. Они нужны для быстрого и эффективного резервного копирования, так как создают копию без длительного копирования файлов и с минимальной нагрузкой на вычислительные ресурсы основной инфраструктуры, что позволяет сократить время создания бэкапов и восстановления данных.
Важность интеграции, реализованной Yadro и Киберпротект, заключается в том, что она формирует технологическую основу для предсказуемого и отказоустойчивого стека защиты данных в корпоративных средах. Перенос операций резервного копирования непосредственно на уровень системы хранения (Tatlin.Unified) снижает нагрузку на виртуальные машины VMware, обеспечивает стабильное и воспроизводимое время создания копий и восстановления, что критически важно для планирования и снижения операционных рисков.
А еще это шаг к построению комплексного защищённого решения, с планами по расширению поддержки на отечественные платформы виртуализации.
Подробнее
Технологическая компания Yadro (ИКС Холдинг) в партнерстве с компанией Киберпротект реализовала поддержку аппаратных снапшотов системы хранения данных Tatlin.Unified. Новая функциональность появилась в прошивке версии 3.2 при работе с системой резервного копирования Кибер Бэкап версии 18 и предназначена для резервного копирования виртуальных инфраструктур VMware.
Интеграция стала первым этапом совместной программы Yadro и Киберпротекта по развитию совместимости аппаратных механизмов СХД с системами резервного копирования корпоративного уровня. Решение основано на инженерном опыте партнера и адаптировано под архитектуру Tatlin.Unified.
Поддержка аппаратных снапшотов позволяет выносить операции резервного копирования на уровень системы хранения, снижая нагрузку на виртуальные машины и повышая предсказуемость процессов создания резервных копий и восстановления данных. В рамках интеграции реализовано управление моментальными снимками Tatlin.Unified средствами Кибер Бэкап в средах VMware.
Реализация поддержки аппаратных снапшотов стала первым шагом в развитии совместимого стека защиты данных. Следующий этап предусматривает расширение функциональности на отечественные платформы виртуализации, включая oVirt-совместимые системы, такие как zVirt и Ред Виртуализация. Выпуск поддержки запланирован в рамках будущих релизов.
«Поддержка аппаратных снапшотов Tatlin.Unified в Кибер Бэкап 18 обеспечивает заказчикам более предсказуемую и устойчивую модель резервного копирования. Ключевые операции переносятся на уровень системы хранения, что снижает нагрузку на виртуальную инфраструктуру и делает время создания копий и восстановления данных стабильным и воспроизводимым. Для корпоративных сред это означает более точное планирование окон резервного копирования, снижение операционных рисков и повышение управляемости инфраструктуры защиты данных. Реализованный функционал отражает стратегическое развитие аппаратных механизмов Tatlin.Unified и формирует технологическую основу для построения долгосрочно устойчивого стека защиты данных, включая поддержку российских платформ виртуализации», — комментирует Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin Yadro.
«Интеграция аппаратных снапшотов Tatlin.Unified с системой резервного копирования Кибер Бэкап 18 — это не просто вопрос технологической совместимости, а глубокая взаимная интеграция, важный шаг в развитии экосистемы решений для создания предсказуемой и отказоустойчивой инфраструктуры предприятий. Перенос нагрузки с виртуальной инфраструктуры на уровень СХД позволяет заказчикам получить стабильные RTO и RPO даже в условиях высокой загрузки среды, а дальнейшее развитие этой интеграции — быть гибкими в выборе оптимального решения. Особенно актуальна последующая поддержка отечественных платформ виртуализации. Для нас приоритет — обеспечить не только совместимость, но и глубокую интеграцию продуктов, востребованную заказчиками для масштабирования и укрепления надежности своей инфраструктуры», — говорит Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».
Новая функциональность доступна в актуальных версиях продуктов — Кибер Бэкап 18 и Tatlin.Unified 3.2. Для использования аппаратных снапшотов Yadro рекомендует заказчикам обновить системы хранения данных и программное обеспечение резервного копирования до текущих версий.
Еще подробнее о реализации поддержки аппаратных снапшотов и архитектуре решения — в материале на Хабре.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги СХД снапшоты резервное копирование российская электроника СХД системы хранения данных аппаратные бэкапы
--
Публикации по теме:
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru