IT: От аппаратных средств к прокси-архитектуре café networking

MForum.ru

Этот перевод статьи Маурицио Санчеса, Dell’Oro Group, открывает серию из трех частей об архитектуре café networking (CN). Под этим термином подразумевают архитектуру филиала, основанную на приоритетном использовании прокси. В этом подходе интернет применяют как основную транспортную сеть, а облачный прокси становится ключевым шлюзом для всего трафика. Управление и безопасность полностью перемещаются в облако (модель SASE/SSE), что устраняет необходимость в сложной локальной инфраструктуре. Локальный сегмент при таком подходе максимально упрощается (широкополосный доступ, базовое CPE, Wi-Fi), а принцип «прокси в первую очередь» и сегментация на основе идентификаторов предотвращают горизонтальное перемещение угроз.

Сценарий

В полдень начинает работу временная клиника, и уже через несколько минут врачи безопасно заполняют медицинские карты, работают принтеры, а с планшета можно быстро проверить страховой полис — без сложных настроек внутренней сети и обычных проблем безопасности, связанных с необходимостью расширения частной корпоративной сети. Идентификация, проверка состояния устройств – основную работу выполнит облачный прокси-сервер.

Эта статья открывает серию из трех частей о café networking и закладывает основу для понимания того, что это такое, почему об этом сейчас важно знать и как, собственно, начать.

Café networking, определение

Café networking — это архитектура филиала, основанную на приоритетном использовании прокси, которая основана на использовании интернета в качестве «базовой сети», в которой плоскость управления и контроля находится в облаке. При таком подходе в целом нет понятия «расширение корпоративной сети для филиала», не требуются частные диапазоны IP-адресов и VLAN.

В результате, если пользователь или устройство в филиале скомпрометированы, программы-вымогатели и другое вредоносное ПО не смогут проникнуть в центр обработки данных или в облачное приложение. Радиус поражения ограничен, и каждый объект в такой архитектуре автоматически сегментируется.

Идентификация и состояние устройств формируют плоскость управления, политики и проверки обеспечиваются в облаке, а большая часть трафика обрабатывается через облачный прокси. В качестве основы используется защищенная периферия доступа (SASE). Периферия безопасности (SSE) обеспечивает защиту. SD-WAN используется лишь для детерминированных, ограниченных по времени исключений, а не в качестве основного пути для всего трафика.

Основные принципы просты и прагматичны: минимизация локальной инфраструктуры (широкополосный доступ или канал LTE/5G, небольшое устройство для доступа к облаку и точка доступа Wi-Fi). Принцип приоритета прокси-сервера является обязательным. Сегментация пользователей, устройств и конечных точек IoT осуществляется с помощью политики минимальных привилегий, обеспечиваемой идентификацией и состоянием устройств. Обеспечивается сбор полной телеметрии — данных о пользователях, устройствах, приложениях и решениях, касающихся политик, — для управления операциями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Когда этого требуют устаревшие или жестко заданные потоки, можно разрешить узкий набор маршрутизируемых туннелей, каждый из которых регистрируется в реестре исключений с указанием владельца, причины и даты завершения.

Почему это актуально, и где это применимо

Наши недавние данные исследования рынка SASE подчеркивают переход к облачной безопасности и доступу: выручка SASE в 2024 году составила почти $10 миллиардов, что соответствует среднегодовым темпа роста (CAGR) в 30% в период с 2019 по 2024 год.

Пятилетний прогноз для SSE также показателен: выручка SSE в 2024 году составила $6 миллиардов, а прогноз на 2029 год — $11 миллиардов.

Тем временем, сегмент периферийных сетей, ориентированный на аппаратное обеспечение, сокращается: выручка от маршрутизаторов доступа в 2024 году составила менее $2 миллиардов, снизившись на 22% по сравнению с 2023 годом, и, по прогнозам, к 2029 году сократится до $1 миллиарда.

Таким образом, операционная модель сети теперь должна фокусироваться на обеспечении безопасности — в частности, авторизации на основе идентификации, на гибкости политик и проверке облачных ресурсов — а не на на устройствах и проводах.

Сетевые решения café networking лучше всего подходят к кейсам, где повторяемость, скорость и стоимость обслуживания более важны, чем глубокая оптимизация сети, например, во временных точках продаж, в розничных «микро-центрах», клиниках, офисах продаж, полевых пунктах, распределенных помещениях и коворкингах. Они также могут применяться в кампусных сетях, как их дополнение, делая использование прокси-серверов нормой и сохраняя минималистичный требования к локальным сегментам.

Есть и проблемы, но их можно решить при соблюдении следующих подходов:

• Ограничения исходного IP-адреса: блокировка IP-адресов, выходящих за пределы утвержденных диапазонов.

• Протокол инициации голосовой связи/сессии (SIP) и другие медиафайлы реального времени: SD-WAN с ограниченным диапазоном для детерминированных потоков с жесткими гарантиями потерь и дрожания (джиттера).

• Зависимость от многоадресной/широковещательной передачи: небольшой сегментированный локальный домен плюс рефакторинг на одноадресную передачу, когда это возможно.

• Операционные технологии и некоторые стеки IoT, предполагающие локальную смежность: локальные микросегменты с безагентными проверками состояния на основе поведения, с маршрутизацией только детерминированных потоков.

• Суверенитет и размещение данных: региональные/частные границы для хранения данных и журналов в пределах региона.

• Автономные операции при обрыве оптоволокна или отключении электроэнергии: переключение на резервную сотовую связь и сценарии работы в режиме пониженной производительности, которые определяют, что работает, что не работает и кто принимает решение о переключении режимов.

Итак, стартуем: 30/60/90, исключения и ключевые показатели эффективности (KPI) С 0 по 30 день:

• Выбор пилотного проекта для создания микрофилиала

• Установление базовых показателей идентификации и состояния

• Развертывание облачного прокси для наиболее популярных частных приложений

• Ограничение локальной инфраструктуры широкополосным доступом или LTE/5G, небольшими CPE/NAT и Wi-Fi

• Создание реестра исключений с указанием владельца, причины и даты отключения

• Определение начальных ключевых показателей эффективности (KPI) и целевого уровня обслуживания (SLO)

С 31 по 60 день:

• Расширение до 5-10 площадок

• Классификация IoT и применение сегментации с минимальными привилегиями

• Внедрение региональных или частных границ, если применяется суверенитет

• Добавление SD-WAN с ограниченной областью действия только для проверенных детерминированных потоков, измеряемых по целевым показателям задержки, потерь и дрожания

• Отработка переключения сотовой связи при сбое и репетиция сценариев работы в режиме пониженной производительности

• Удаление или обновление исключений строго по датам их отключения

С 61 по 90:

• Перенос на дополнительные филиалы

• Удаление просроченных исключений

• Автоматизация распространения политик и измерение времени до изменения политик во всем парке оборудования

• Начало настройки кампуса

Измеряйте то, что важно, и делайте это видимым: процент сайтов, использующих прокси-сервер, в первую очередь, процент трафика, проверяемого через прокси-сервер, по сравнению с маршрутизацией, количество исключений и время ожидания, время до изменения политики (P50/P95), достижение целевых показателей уровня обслуживания (SLO) проверки и стоимость обслуживания на один сайт. Привяжите эти KPI к оперативным проверкам, чтобы количество исключений со временем уменьшалось, политики менялись быстрее, а качество проверки оставалось стабильным по мере расширения сети.

Заключение

В этой первой статье мы представили модель доступа к сети типа café networking с приоритетом прокси-сервера, идеально подходящую для микрофилиалов, где идентификация и состояние устройства выступают в качестве плоскости управления, а облачная проверка обеспечивает соблюдение политики без расширения сети по умолчанию. Ожидаемые преимущества включают:

• Повышение гибкости для более быстрого развертывания площадок

• Снижение киберрисков за счет исключения горизонтального перемещения

• Уменьшение поверхности атаки, поскольку филиалы больше не являются точками перехода для атак на основные приложения

• Снижение затрат и сложности благодаря упрощению сетевой архитектуры (отсутствие маршрутизации) и инфраструктуры (отдельные сетевые и защитные устройства)

В следующей статье мы углубимся в изучение шаблонов проектирования для филиала с нулевым доверием (ZeroTrust) и без расширения сети, а затем рассмотрим, как масштабировать модель от микросайтов до кампуса, не возвращаясь к сложности устаревших решений. Начинайте с малого, постоянно измеряйте результаты и аккуратно масштабируйте, соблюдая изложенные принципы.

Чтобы предлагаемый сценарий не выглядел чем-то вроде панацеи, стоит обратить внимание на отдельные детали, ограничивающими применение этого метода.

Предлагаемые решения для проблем вроде OT (операционных технологий) или приложений реального времени (микросегменты, SD-WAN с ограничениями) на практике могут быть очень сложными и не отменяют необходимости в экспертизе персонала.

Если взять плоскость ТСО, полной стоимости владения, то делая логичный акцент на снижении затрат на локальное железо и его обслуживание, стоило бы упомянуть о росте затрат на подписку облачных сервисов (SSE, прокси), емких каналов связи и на квалифицированных облачных инженеров вместо сетевых.

Сокращение поверхности атаки и автоматическая сегментация через идентификацию, конечно, имеют место, но ценой создания единой точки отказов в виде облака. Зависимость от одного провайдера SSE увеличивает риски.

В тексте, конечно, перечислены идеальные сценарии: микрофилиалы, временные точки, розница. И важно понимать, что CN применим именно в них, а не везде. Потому что, например, для крупных филиалов с локальными серверами, заводами с OT (операционными технологиями) или с высокими требованиями к VoIP подход CN может быть не оптимальным.

Ключевые выводы

Главный вывод — ценность смещается с владения и настройки «железа» к управлению политиками, идентификацией и безопасностью в облаке. Сетевой инженер будущего все меньше работает с CLI маршрутизаторов и все больше — с консолями облачных провайдеров (Zscaler, Netskope, Palo Alto Prisma).

Безопасность как основа архитектуры. Вместо подхода «построим сеть, потом добавим файрволл» предлагается изначальная модель Zero Trust, где доверие не задается IP-адресом в корпоративной сети, а постоянно проверяется на основе идентификатора и контекста.

Оптимизация для гибкости, а не для пиковой производительности. CN жертвует тонкой настройкой QoS и глубокой оптимизацией трафика ради скорости развертывания, масштабируемости и операционной простоты. Это экономически оправдано для массовых типовых точек.

Неизбежность гибридных моделей. Даже ярые сторонники CN признают необходимость SD-WAN для исключений. Реальный мир будет десятилетиями жить в гибридной среде, где часть трафика идет через прокси, а критически важные потоки — по детерминированным туннелям.

Данные и телеметрия — новая нефть. Успех модели зависит от сбора и анализа телеметрии об устройствах, пользователях и приложениях для автоматического применения политик. Управление сдвигается от конфигурации интерфейсов к анализу дашбордов.

В целом, то, о чем пишет Dell’Oro Group, это не техническое руководство, а «дорожная карта», по которой идет отрасль. Да, подача материала несколько идеализирована, но это нормально для подобных публикаций. Реальный путь большинства компаний будет заключаться не в революционном переходе за 90 дней, а в эволюционном движении к принципам CN: постепенном переносе приложений в облако, внедрении SASE для новых филиалов и болезненной адаптации устаревших систем.

Модель Café Networking — это трендовый подход для новых и массовых типовых сетевых развертываний. Вот только стоит понимать, что она не столько упрощает, сколько усложняет жизнь архитекторам, которым в ближайшие годы придется комбинировать облачный подход с грубой реальностью унаследованных систем и уникальными требованиями организации и регулятора.

