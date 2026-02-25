IT: В BrandLab оценили стоимость 30 самых дорогих IT-брендов на российском рынке

MForum.ru

IT: В BrandLab оценили стоимость 30 самых дорогих IT-брендов на российском рынке

25.02.2026, MForum.ru

Об этом рассказывает Forbes. Интересно, что самым дорогим брендом предлагается считать не Яндекс, как я ожидал. Эту компанию выделили в категорию BigTech. Что же, это право разработчиков рейтинга. В итоге первое место в рейтинге «чистых IT-компаний» занял «ИКС Холдинг» с оценкой бренда в 112,7 млрд. Второе место – за T1, 108.5 млрд. Третье место – у Yadro, с 86.0 млрд. Целиком рейтинг можно посмотреть по ссылке.

 

В BrandLab оценили стоимость 30 самых дорогих IT-брендов на российском рынке

 

Как оценивали бренды?

Вначале сделали выборку Топ-500 крупнейших по выручке IT-компаний. Далее рассчитывалась «сила бренда по маркетинговым показателям». И уж затем – Brand Value. Оценка за 2025 год делалась на финансовых результатах 2024 года, то есть имеем некоторое запаздывание рейтинга.

Впрочем, если сравнивать рейтинг за 2025 и 2024 годы, то окажется, что он обладает значительной инерционностью. Топ-10 совпадает практически полностью, только Ланит вытеснил с 10-го места 1C.

В целом в рейтинге присутствует немалый волюнтаризм. Какие-то «дочки» оцениваются отдельно, как Yadro, какие-то нет. Создатели рейтинга говорят о выделении «наиболее ярких и крупных» дочек. Спорно?

Финансовые данные, по словам составителей, оказывают наиболее серьезное влияние на оценку. Это логично. Вопрос лишь в том, какие данные учитывать и с какими весами. Например, оценивается ли в основном выручка и прибыль, или внимание уделяется и размеру заимствований, их структуре?

Российские компании пока что не особенно заморачиваются капитализацией бренда. Хотя всем, наверное, интересно и развитие бренда, и рост его узнаваемости. Благо, что в отличие от интегральных оценок BrandLab, узнаваемость бренда – это что-то, что поддается измерениям.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: айти BrandLab оценки брендов IT-бренды рейтинги бренды IT-компаний

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.11. [Новости компаний] Электроника: В Шушарах свернули производство телевизоров / MForum.ru

27.07. [Новости компаний] Реклама: Реклама сотовых операторов и ее оценки - Билайн собрал 11 наград / MForum.ru

04.07. [Новости компаний] Телеком: Brand Finance представил оценки ценности и силы брендов российских компаний по итогам 2018 года / MForum.ru

04.03. [Новости компаний]  Применение RFID / MForum.ru

21.05. [Новости компаний]  Бренды / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru

16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru

16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: