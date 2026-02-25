IT: В BrandLab оценили стоимость 30 самых дорогих IT-брендов на российском рынке

25.02.2026, MForum.ru

Об этом рассказывает Forbes. Интересно, что самым дорогим брендом предлагается считать не Яндекс, как я ожидал. Эту компанию выделили в категорию BigTech. Что же, это право разработчиков рейтинга. В итоге первое место в рейтинге «чистых IT-компаний» занял «ИКС Холдинг» с оценкой бренда в 112,7 млрд. Второе место – за T1, 108.5 млрд. Третье место – у Yadro, с 86.0 млрд. Целиком рейтинг можно посмотреть по ссылке.

Как оценивали бренды?

Вначале сделали выборку Топ-500 крупнейших по выручке IT-компаний. Далее рассчитывалась «сила бренда по маркетинговым показателям». И уж затем – Brand Value. Оценка за 2025 год делалась на финансовых результатах 2024 года, то есть имеем некоторое запаздывание рейтинга.

Впрочем, если сравнивать рейтинг за 2025 и 2024 годы, то окажется, что он обладает значительной инерционностью. Топ-10 совпадает практически полностью, только Ланит вытеснил с 10-го места 1C.

В целом в рейтинге присутствует немалый волюнтаризм. Какие-то «дочки» оцениваются отдельно, как Yadro, какие-то нет. Создатели рейтинга говорят о выделении «наиболее ярких и крупных» дочек. Спорно?

Финансовые данные, по словам составителей, оказывают наиболее серьезное влияние на оценку. Это логично. Вопрос лишь в том, какие данные учитывать и с какими весами. Например, оценивается ли в основном выручка и прибыль, или внимание уделяется и размеру заимствований, их структуре?

Российские компании пока что не особенно заморачиваются капитализацией бренда. Хотя всем, наверное, интересно и развитие бренда, и рост его узнаваемости. Благо, что в отличие от интегральных оценок BrandLab, узнаваемость бренда – это что-то, что поддается измерениям.

