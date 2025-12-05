ЦОДы. Тренды: TikTok инвестирует $38 млрд в строительство «зеленого» дата-центра в Бразилии на фоне глобального тренда регионализации ЦОД

Китайская компания ByteDance, владелец соцсети TikTok, объявила о планах инвестировать более 200 млрд реалов ($37.7 млрд) в строительство своего первого в Латинской Америке центра обработки данных (ЦОД). Этот масштабный проект отражает глобальный тренд регионализации цифровой инфраструктуры, когда ЦОДы размещают не только в столичных агломерациях, а рядом с источниками энергии, воды и цифровыми магистралями.

Основные параметры проекта:

  • размещение: штат Сеара, близ промышленного порта Песем;
  • партнеры: разработчик ЦОД Omnia и поставщик возобновляемой энергии Casa dos Ventos;
  • энергия - ветрогенерация;
  • факторы выбора места: близость к Форталезе — узлу подводных интернет-кабелей, обеспечивающему маршруты к Европе и Африке

Проект отвечает бразильскому законодательству о локальном хранении данных и стратегии президента Лулы да Силвы по привлечению инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Для этого правительство предлагает налоговые льготы, включая освобождение от пошлин на импорт оборудования.

Новость отражает общепланетарные тренды.

🔹 Растущие мощности ИИ и облачных вычислений сталкиваются в крупных городах с дефицитом энергосетей и высокими затратами. Ответом стала регионализация — строительство ЦОД рядом с доступными ресурсами.

🔹 Спрос на энергию для ЦОД стремительно растет. К 2030 году их мировое потребление может превысить 1000 ТВт·ч, что сравнимо с нынешним потреблением Японии. Компании выбирают локации с избытком дешевой «зеленой» (как в Бразилии) или традиционной генерации.

🔹 Для охлаждения мощных серверов критически важны водные ресурсы и холодный климат, что стимулирует строительство в северных регионах.

🔹 Ключевое значение имеют готовые сетевые подключения (как в Форталезе) и развитая оптоволоконная связь.

В России этот тренд также набирает силу. Из-за исчерпания мощностей в Москве и Петербурге новые ЦОДы строят в Сибири и на Урале, где есть энергия, холодный климат и магистральные кабели. Ожидается, что потребность в энергомощностях для новых российских ЦОД к 2028 году вырастет почти втрое.

Какие выводы напрашиваются

  • Конкретно эта инвестиция, во-первых, служит цели соблюдения локальных законов о данных на таком ключевом рынке, как Бразилия, а во-вторых обеспечивает создание инфраструктурного хаба для Латинской Америки в условиях геополитического давления в США

  • Эпоха, когда дата-центры концентрировались в мегаполисах, заканчивается. Будущее — за размещением в регионах, обладающих оптимальным сочетанием энергии, воды, климата и цифровой связности.

  • Китай наращивает присутствие в Южной Америке.

  • Бразилия, делая ставку на возобновляемую энергию и льготы, позиционирует себя как лидера в регионе Южная Америка в борьбе за технологические инвестиции. Такие подходы будут заметно влиять на экономическое развитие ряда стран.

--

теги: тренды ЦОД ЦОДы Бразилия Китай

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

