ЦОДы. Тренды: TikTok инвестирует $38 млрд в строительство «зеленого» дата-центра в Бразилии на фоне глобального тренда регионализации ЦОД

05.12.2025,
Китайская компания ByteDance, владелец соцсети TikTok, объявила о планах инвестировать более 200 млрд реалов ($37.7 млрд) в строительство своего первого в Латинской Америке центра обработки данных (ЦОД). Этот масштабный проект отражает глобальный тренд регионализации цифровой инфраструктуры, когда ЦОДы размещают не только в столичных агломерациях, а рядом с источниками энергии, воды и цифровыми магистралями.
Основные параметры проекта:
Проект отвечает бразильскому законодательству о локальном хранении данных и стратегии президента Лулы да Силвы по привлечению инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Для этого правительство предлагает налоговые льготы, включая освобождение от пошлин на импорт оборудования.
Новость отражает общепланетарные тренды.
🔹 Растущие мощности ИИ и облачных вычислений сталкиваются в крупных городах с дефицитом энергосетей и высокими затратами. Ответом стала регионализация — строительство ЦОД рядом с доступными ресурсами.
🔹 Спрос на энергию для ЦОД стремительно растет. К 2030 году их мировое потребление может превысить 1000 ТВт·ч, что сравнимо с нынешним потреблением Японии. Компании выбирают локации с избытком дешевой «зеленой» (как в Бразилии) или традиционной генерации.
🔹 Для охлаждения мощных серверов критически важны водные ресурсы и холодный климат, что стимулирует строительство в северных регионах.
🔹 Ключевое значение имеют готовые сетевые подключения (как в Форталезе) и развитая оптоволоконная связь.
В России этот тренд также набирает силу. Из-за исчерпания мощностей в Москве и Петербурге новые ЦОДы строят в Сибири и на Урале, где есть энергия, холодный климат и магистральные кабели. Ожидается, что потребность в энергомощностях для новых российских ЦОД к 2028 году вырастет почти втрое.
Какие выводы напрашиваются
