ЦОД: Почему в регионах мало ЦОД и как быстро может измениться ситуация?

MForum.ru
17.11.2025,
Одна из проблем развития ЦОД и, в целом, темы ИИ в России - концентрация мощностей ЦОД в Московском регионе (до 80%) и Санкт-Петербурге (10%), на долю всей остальной территории страны приходится лишь порядка 10%. Всего в РФ порядка 200 ЦОД с 81.2 тыс. стойко-мест (оценка iKS-Consulting). Цифры приводят Ведомости со ссылкой на данные iKS-Consulting.
Ситуация выглядит не очень разумной, но ведь и 80% спроса на услуги ЦОД приходится на Москву. Так что ситуация с ЦОД лишь отражает более общую ситуацию с концентрацией бизнеса и технологий в стране с двумя мегаполисами.
Может ли измениться ситуация, если, например, государство будет обеспечивать часть гарантированного спроса на ЦОДы в регионах? Сомнительно, поскольку доля дохода от госорганизаций в общей структуре рынка колокации в 2024 году составила 8.6%. Ряд госструктур предпочитает строить собственные ЦОД.
Крупнейшим на рынке ЦОД остается РТК-ЦОД (Ростелеком) с 26 ЦОД и порядка 27 637 стоек.
Есть и факторы, стимулирующие развитие ЦОД в регионах. В Москве наблюдается заполненность стоек до 99%, а энергоресурс региона - "не резиновый", это выталкивает бизнес в регионы. Где-то есть избыток электроэнергии.
В целом постепенно ЦОД в российских регионах будут строиться (темпы роста числа стойко-мест в регионах уже выше, чем в Москве), но вряд ли можно рассчитывать на бурную активность этом вопросе в ближайшие годы из-за высокой стоимости денег (высокая КС ЦБ), что может увеличивать сроки окупаемости ЦОД до некомфортных 10 лет.
Строительство новых ЦОД требует немалых вложений, и должно подкрепляться наличием местного спроса в регионе на данные и цифровизацию, наличием недорогой земли (здесь власти региона могут серьезно помочь проектам ЦОД), избытков энергоресурсов (в регионах должна развиваться энергогенерация), и наличием местных квалифицированных IT-кадров (должно быть качественное образование в этой области и спрос на таких специалистов в регионе). В регионах, где это есть или будет обеспечено, появятся и ЦОД.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ЦОД тренды число ЦОД оценки число стойко-мест тренды прогнозы мнения
--
Публикации по теме:
15.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС пробует использовать здания АТС для централизации радиосетей сотовой связи / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] ЦОД: Топ тенденций российского рынка ЦОД в 2024 году / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Мнения. Регулирование: Гендиректор Nokia, вслед за руководителем Ericsson, призывает к сокращению регулирования в области телекома в Европе и к разрешению консолидации на телеком-рынке / MForum.ru
28.09. [Новости компаний] Мнения: Что делать с критически-важными специалистами в телекоме / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Оценки рынка: TelecomDaily: до 80% фиксированных операторов в 2022 готовы поднять тарифы / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru