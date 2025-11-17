ЦОД: Почему в регионах мало ЦОД и как быстро может измениться ситуация?

ЦОД: Почему в регионах мало ЦОД и как быстро может измениться ситуация?

17.11.2025, MForum.ru

Одна из проблем развития ЦОД и, в целом, темы ИИ в России - концентрация мощностей ЦОД в Московском регионе (до 80%) и Санкт-Петербурге (10%), на долю всей остальной территории страны приходится лишь порядка 10%. Всего в РФ порядка 200 ЦОД с 81.2 тыс. стойко-мест (оценка iKS-Consulting). Цифры приводят Ведомости со ссылкой на данные iKS-Consulting.

Ситуация выглядит не очень разумной, но ведь и 80% спроса на услуги ЦОД приходится на Москву. Так что ситуация с ЦОД лишь отражает более общую ситуацию с концентрацией бизнеса и технологий в стране с двумя мегаполисами.

Может ли измениться ситуация, если, например, государство будет обеспечивать часть гарантированного спроса на ЦОДы в регионах? Сомнительно, поскольку доля дохода от госорганизаций в общей структуре рынка колокации в 2024 году составила 8.6%. Ряд госструктур предпочитает строить собственные ЦОД.

Крупнейшим на рынке ЦОД остается РТК-ЦОД (Ростелеком) с 26 ЦОД и порядка 27 637 стоек.

Есть и факторы, стимулирующие развитие ЦОД в регионах. В Москве наблюдается заполненность стоек до 99%, а энергоресурс региона - "не резиновый", это выталкивает бизнес в регионы. Где-то есть избыток электроэнергии.

В целом постепенно ЦОД в российских регионах будут строиться (темпы роста числа стойко-мест в регионах уже выше, чем в Москве), но вряд ли можно рассчитывать на бурную активность этом вопросе в ближайшие годы из-за высокой стоимости денег (высокая КС ЦБ), что может увеличивать сроки окупаемости ЦОД до некомфортных 10 лет.

Строительство новых ЦОД требует немалых вложений, и должно подкрепляться наличием местного спроса в регионе на данные и цифровизацию, наличием недорогой земли (здесь власти региона могут серьезно помочь проектам ЦОД), избытков энергоресурсов (в регионах должна развиваться энергогенерация), и наличием местных квалифицированных IT-кадров (должно быть качественное образование в этой области и спрос на таких специалистов в регионе). В регионах, где это есть или будет обеспечено, появятся и ЦОД.

© Алексей Бойко, MForum.ru

