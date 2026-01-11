ЦОДы: Где расположены основные вычислительные мощности США - интерактивная карта Frontier Data Centers

11.01.2026, MForum.ru

Общая мощность крупнейших ЦОД в США - 4,8 ГВт на сегодня с планами ее наращивания до 20.4 ГВт в ближайшие годы.

Карта Frontier Data Centers интерактивная - нажимаем на любую зеленую точку и получаем подробную информацию, которую собрала бы не каждая разведка ^^.

Например, выберем кампус в Абилине, Техас. Получим картинку и сопроводительную информацию:



Ожидается, что кампус дата-центра Stargate в Абилине, штат Техас, станет местом размещения крупнейшего вычислительного кластера OpenAI со второй половины 2025 года по 2026 год.

Это первый из нескольких объектов в рамках проекта Stargate, охватывающего США и весь мир. Для оценки мощности этого дата-центра используется ряд источников: от заявлений компании и разрешительной документации до спутниковых снимков чиллеров с воздушным охлаждением.

Статус строительства

Здания 1 и 2 полностью введены в эксплуатацию, поскольку чиллеры, по всей видимости, полностью установлены, подстанция мощностью 200 МВт, построенная в 2022 году, доступна, а также завершено строительство 5 газовых турбин мощностью 34-38 МВт каждая. Это соответствует отчету Crusoe от июня 2025 года, в котором говорится, что в 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию 206 МВт (неясно, идет ли речь о мощности ИТ-инфраструктуры или общей мощности объекта, но обычно это означает мощность ИТ-инфраструктуры).

Еще 5 турбин находятся в стадии строительства. В здании №3 частично установлены чиллеры. Крыша здания №4 завершена. Более крупная подстанция мощностью 1 ГВт еще не достроена.

И такие сведения можно получить по каждому из крупнейших ЦОД.

