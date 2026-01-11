ЦОДы: Где расположены основные вычислительные мощности США - интерактивная карта Frontier Data Centers

MForum.ru
11.01.2026,
Общая мощность крупнейших ЦОД в США - 4,8 ГВт на сегодня с планами ее наращивания до 20.4 ГВт в ближайшие годы.
Карта Frontier Data Centers интерактивная - нажимаем на любую зеленую точку и получаем подробную информацию, которую собрала бы не каждая разведка ^^.
Например, выберем кампус в Абилине, Техас. Получим картинку и сопроводительную информацию:
Ожидается, что кампус дата-центра Stargate в Абилине, штат Техас, станет местом размещения крупнейшего вычислительного кластера OpenAI со второй половины 2025 года по 2026 год.
Это первый из нескольких объектов в рамках проекта Stargate, охватывающего США и весь мир. Для оценки мощности этого дата-центра используется ряд источников: от заявлений компании и разрешительной документации до спутниковых снимков чиллеров с воздушным охлаждением.
Статус строительства
Здания 1 и 2 полностью введены в эксплуатацию, поскольку чиллеры, по всей видимости, полностью установлены, подстанция мощностью 200 МВт, построенная в 2022 году, доступна, а также завершено строительство 5 газовых турбин мощностью 34-38 МВт каждая. Это соответствует отчету Crusoe от июня 2025 года, в котором говорится, что в 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию 206 МВт (неясно, идет ли речь о мощности ИТ-инфраструктуры или общей мощности объекта, но обычно это означает мощность ИТ-инфраструктуры).
Еще 5 турбин находятся в стадии строительства. В здании №3 частично установлены чиллеры. Крыша здания №4 завершена. Более крупная подстанция мощностью 1 ГВт еще не достроена.
И такие сведения можно получить по каждому из крупнейших ЦОД.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ЦОДы ЦОД центры обработки данных вычислительные мощности США
--
Публикации по теме:
11.01. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ИИ в Китае - мощный рост, но лидерство США пока неоспоримо / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай запустил первую в мире производственную линию для чипов нового поколения / MForum.ru
08.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Aegis Aerospace и United Semiconductors запускают коммерческое производство полупроводников в космосе / MForum.ru
08.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC планирует построить 12 фабов в Аризоне, тогда как экспансия в Японии и в Германии замедляется / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru