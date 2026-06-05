Спутниковая связь: Бюро 1440 и ФПК утвердили план внедрения спутниковой связи на поездах дальнего следования

05.06.2026, MForum.ru

В 2026 году пройдут испытания терминала Бюро 1440, на 2027‑й намечена его опытная эксплуатация и постепенное оснащение составов.

В рамках первого этапа оснащения сервис связи планируется запустить на 400 составах поездов дальнего следования. -- теги: связь в поезде железные дороги телеком спутниковая связь низкоорбитальная Бюро 1440 --

© Алексей Бойко, MForum.ru

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