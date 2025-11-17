Спутниковая связь. Связь в поезде: Бюро1440 представило прототип терминала спутниковой связи для железнодорожного транспорта

MForum.ru
17.11.2025,
К сожалению, в сообщении компании не приводятся данные о таких ключевых параметрах связи, как скорости передачи данных в восходящем и нисходящем направлениях.
Говорится только о «железнодорожной специфике» - способности работать в диапазонах температур -50 °C до +50 °C (возникает вопрос о достаточности такого диапазона, скажем, летние температуры на крыше подвижного состава могут достигать и более +50 °C); устойчивости к вибрациям; работа от электросети подвижного состава с напряжением в 110 В; поддержание устойчивости связи при скорости движения поезда до 400 км/ч.
Нет данных и об электронных компонентах, с использованием которых собран прототип, и о том, когда появятся коммерчески доступные терминалы, в каком объеме они будут производиться.
фото - Бюро1440
--
теги: Бюро1440 связь в поезде спутниковая связь связь на железных дорогах
--
Публикации по теме:
