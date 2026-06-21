Спутниковый интернет: Китайская Spacesail протестировала звонки со спутника на коммерческий смартфон в режиме D2C

21.06.2026, MForum.ru

Китайская компания Spacesail (также известная как G60, Цяньфань (Qianfan) или «Тысяча парусов») 21 июня 2026 года сообщила об успешном тесте технологии прямой сотово-спутниковой связи (D2C – direct-to-cell).

Впервые в Китае голосовой вызов прошел со спутника на обычный коммерческий тмартфон. Не сказано, сколько времени длился тестовый вызов (по идее – недолго, т.к. на орбите пока что находится лишь один тестовый спутник Spacesail DTC 01, запущенный в июне 2026 года в тестовых целях), но заявляется, что на протяжении вызова связь оставалась стабильной, а качество передачи голоса не уступало тому, к чему китайские клиенты привыкли в сетях 5G.

Spacesail Constellation - основная низкоорбитальная группировки компании постепенно растет, к июню 2026 года ее размер достиг порядка 200 спутников. В рамках первой очереди планируется запустить 1296 аппаратов, рассчитанных на работу с наземными терминалами спутниковой связи и операторами сотовой наземной мобильной связи, - они должны обеспечить глобальное покрытие и возможность взаимодействия как с пользовательскими терминалами, так и с инфраструктурой сотовых операторов.

Ключевая задача – создать масштабируемую систему, которая сможет бесшовно объединять спутниковые каналы и сети 5G/6G, позволяя смартфонам подключаться к спутниковой сети напрямую в зонах, где нет покрытия наземной связи.

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