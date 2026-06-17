Спутниковый интернет: И Индия туда же: Jio Platforms запустит 1600 низкоорбитальных спутников

MForum.ru
21.06.2026,
Индия, вслед за США, Китаем и Европой, намерена сформировать собственную низкоорбитальную группировку. Эту важную задачу будет решать частная компания Reliance Industries Limited (RIL).
Мы и ранее слышали об индийских амбициях в этой области, но на днях планы стали более конкретными, RIL объявила о планах развертывания группировки на 1600-1650 спутников на низкой околоземной орбите высотой около 650 км в рамках подразделения Jio Platforms с участием Индийского национального центра содействия развитию и авторизации космической отрасли (IN-SPACe). Реализация проекта намечена не на какое-то отдаленное будущее, а на ближайшие 2-3 года (впрочем, в Индии, бывает, сроки сдвигаются). Инвестиции оцениваются в 10-15 млрд долларов.
Индии будет нелегко выполнить эти планы в отсутствие многоразовой ракеты-носителя. Но, как видим, это не мешает компании RIL иметь соответствующие амбиции, тем более что ISRO уже тестирует многоразовый транспортный корабль RLV-TD, а также одобрена разработка полностью новой частично многоразовой ракеты NGLV (Soorya).
💎 Будущее развитие экономики немыслимо без использования общедоступного беспроводного широкополосного доступа. А он, в свою очередь, не может быть обеспечен без опоры на низкоорбитальную спутниковую связь. Поэтому страны сейчас делятся на две большие группы – первая, это те страны, которые смогут запустить свою достаточно масштабную группировку на орбиту в ближайшие годы, вторая - те, которые вынуждены будут использовать услуги зарубежных провайдеров, благо, выбрать уже сейчас есть из чего. Впрочем, похоже, кто-то пойдет по «другому пути» - без зарубежных провайдеров и без своей масштабной группировки, а кто-то по пути гибридного подхода – использования и своих, и зарубежных группировок.
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теги: спутниковая связь спутниковый интернет Индия низкоорбитальная низкоорбитальные группировки
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