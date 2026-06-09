Спутниковая связь: Группировка «Рассвет» потеряла первый спутник

09.06.2026, MForum.ru

6 июня один из спутников группировки, известный как NORAD 68363 (Объект 4), признан потерянным. После запуска 23 марта в составе пакета из 16 спутников первой партии, он так и не включил двигатели и не ответил на сигналы из центра управления. В итоге спутник после выхода на высоту 288-324 км начал ее терять, постепенно вошел в плотные слои атмосферы, где и сгорел.

Среди обсуждаемых версий - в основном отказ двигателя. (В теории проблема могла быть связана также с тем, что не проходила команда на запуск двигателя, если не рассматривать версии враждебных вмешательств и т.п.).

В целом такие ситуации не являются уникальными для спутниковых проектов. Потерянные спутники есть и у Starlink, и у OneWeb. Куда важнее другое – является ли проблема обычным «рабочим моментом», особенно свойственным начальным этапам подобных проектов, или за ней стоит какая-то системная проблема?

В частности, не будет ли выявлено столь же серьезных проблем и с некоторыми другими спутниками из первого пакета? Связаны ли эти проблемы с ошибками проектирования, некачественной сборкой или выходом из строя электроники, например, из-за воздействия космического излучения? Застрахованы ли спутники, кем, сможет ли компания получить компенсацию за потерянный спутник?

Пока что вопросов больше, чем ответов. Адресовал их компании, если получу ответ, поделюсь с вами.

Так или иначе в Бюро 1440 планируют продолжать развертывание группировки в соответствие с ранее намеченными планами.

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