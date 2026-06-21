Спутниковая связь: Китай вывел на орбиту еще 13 спутников группировки «Цяньфань» — 655-й запуск ракет семейства «Чанчжэн» завершился успехом

MForum.ru
06.07.2026,
4 июля 2026 года с космодрома Тайюань (провинция Шаньси) состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-6А» (Long March 6A). Ракета вывела на заданные орбиты 13 спутников «Цяньфань Полярная орбита-13» (Qianfan Polar-Orbit 13), что увеличило число спутников в группировке до примерно 200 штук.
Проект «Цяньфань» (Qianfan, «Тысяча парусов», Spacesail Constellation или G60 Starlink), развивает компания Shanghai Yuanxin Satellite Technology. В планах компании нарастить группировку до 648 спутников, что обеспечит покрытие в масштабах Китая, а затем – до 1296 спутников, что должно обеспечить возможность предоставления услуг в масштабах всей планеты. На этом китайцы не успокоятся, планируется продолжить наращивание число спутников до более, чем 15 тысяч с тем, чтобы нарастить количество одновременно обслуживаемых абонентов.
Важно отметить, что создаваемую низкоорбитальную сеть в Китае рассматривают как основу для интеграции с технологиями 6G, искусственным интеллектов и интернетом вещей – подход отражает понимание значимости современных технологий, стратегическое видение Китая.
Китайский проект низкоорбитальной спутниковой связи при его схожести с американскими, имеет и принципиальные различия. Во-первых, китайцам дороже обходится развертывание группировки, поскольку каждый запуск требует строительства новой ракеты. Во-вторых, китайцы запоздали с развертыванием, поэтому сталкиваются с дефицитом мест на орбите.
От американского Starlink китайский проект отличается и целевой аудиторией. «Цяньфань», по крайней мере, на текущем этапе нацелен на операторов связи, госклиентов и корпоративных пользователей. Starlink – на массового пользователя, B2C – аудиторию. Тем не менее, «Цяньфань», еще толком не запустившись, уже заключил ряд партнерских соглашений – в Бразилии, Малайзии, Таиланде и в Казахстане.
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теги: спутниковая связь Китай низкоорбитальная низкоорбитальные группировки низкоорбитальные созвездия
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