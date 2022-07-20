Низкоорбитальные группировки: Для Starlink нашли еще одно полезное применение – отслеживание собак

11.07.2026, MForum.ru

Американская компания Fi, выпускающая трекеры для собак, дополнила популярную модель своего прибора модемом связи со Starlink, а заодно заменила однодиапазонную версию GPS-приемника двухдиапазонной.

((изображение - компании Fi))

Теперь устройство Fi Ultra работает так – пока собака с трекером на ошейнике находится недалеко от хозяина, трекер подключен к приложению в смартфоне хозяина по Bluetooth или Wi-Fi. Но если расстояние выросло, то трекер переходит на LTE-подключение. А если в точке, где находится собака нет и LTE-покрытия, трекер подключается к спутниковой группировке Starlink.

За счет такого подхода, хозяин всегда может видеть в своем приложении текущее положение животного, но только в странах, где без помех работает GPS и где гражданам не запрещено пользоваться Starlink. Цена вопроса: если пользование трекером Fi обходилось в $99 в год, то абонентам трекеров Fi Ultra предлагается платить $189 в год. Цена трекера - $200.

((изображение - компании Fi))

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