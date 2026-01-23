Мобильная связь: МегаФон в Вологодской области - оператор заявляет об увеличении зоны покрытия и качества связи

23.01.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает, что в декабре 2025 года были проведены работы по расширению зоны покрытия LTE в Вологодской области. В частности, изменения коснулись таких населенных пунктов, как село Антушево в Белозерском районе и поселка Тоншалово в Череповецком районе. Теперь более четырех тысяч человек смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, а также использовать улучшенное качество звонков VoLTE.

В Тоншалово проживает около четырех тысяч человек, активно использующих мобильный интернет МегаФон. В среднем абоненты оператора по его данным генерируют порядка 2 ТБ трафика. Это стало стимулом для оператора модернизировать сеть - расширить ее пропускную способность.

Жителей из села Антушево, расположенного на берегу Лозского озера, инженеры обеспечили голосовой связью и мобильным интернетом, задействовав сети 2G/GSM и 4G/LTE. Новые телеком-объекты работают в нескольких диапазонах LTE. Высокочастотный диапазон нового оборудования помогает обеспечивать абонентов интернетом на скорости до 50 Мбит⁄с. А низкочастотный диапазон позволяет охватить большую территорию 4G-покрытием.

«Строительство новых объектов связи рядом трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Вологодской области подтверждает и увеличившийся объём интернет-трафика на этих дорогах. Только за прошлый год пользователи скачали на 12% больше данных, чем в прошлом году», — поясняет Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

