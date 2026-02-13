Беспроводный доступ: МТС в Санкт-Петербурге - в салонах связи появятся бесплатные точки доступа к интернету через Wi-Fi

MForum.ru
13.02.2026,
МТС сообщает о запуске точек доступа к интернету через Wi-Fi, не требующих оплаты от пользователей, в салонах оператора в Петербурге. Бесплатный доступ к интернету предоставляется уже в 56 локациях. Воспользоваться им могут посетители салона, пользующиеся услугами любого оператора связи.
Для подключения достаточно выбрать точку доступа МТС Free на своем смартфоне и пройти простую авторизацию. Скорость соединения, по данным оператора, - до 100 Мбит/сек. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться более 100 абонентов.
«Мы создаем в Петербурге комфортные пространства, где жители и гости города могут не только получить услуги связи, но и узнать про современные технологии, воспользоваться Wi-Fi. Северная столица часто становится площадкой для внедрения новых форматов — три года назад здесь появились первые экспертные магазины МТС с гибкой планировкой, позволяющей быстро адаптировать их под нужды клиентов. Так салоны становятся не просто точками обслуживания, а удобными площадками для общения, работы», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.
