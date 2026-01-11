Доступность интернета: Третьи сутки страны без интернета - Иран

MForum.ru
11.01.2026,
Проводной и мобильный интернет остаются практически полностью отключенными в Иране вот уже более 60 часов, с вечера 8 января, когда в стране начались акции протеста.
9 января Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило о "начале работ по восстановлению" интернет-доступа, но по данным международной службы мониторинга NetBlocks уровень подключений к интернету в Иране остается на уровне 1% от обычного.
По сути, реальная возможность пользования интернетом сохранилась только у тех, кто располагает электричеством и спутниковым терминалом для подключения к зарубежным созвездиям, но и здесь наблюдаются серьезные проблемы.
В июне 2025 года парламент Ирана официально запретил использование спутникового интернета Starlink. Закон предусматривает уголовное наказание за использование, покупку, продажу, импорт, производство и распространение несертифицированных в стране интернет-технологий и коммуникационного оборудования, включая устройства Starlink, если их цель связана с «противодействием государственной системе». Нарушителям грозят штрафы, удары плетью или тюремное заключение сроком до 2 лет.
Несмотря на запрет, в Иране продолжают работать терминалы Starlink. По разным оценкам на начало 2026 года, их количество составляло от 40 000 до 50 000. Большинство устройств попали в страну через чёрный рынок. Стоимость терминала на чёрном рынке значительно превышает среднюю месячную зарплату в Иране.
Во время масштабных интернет-отключений в январе 2026 года власти Ирана активно применяли меры для нарушения работы Starlink. По данным интернет-исследователя Амира Рашиди, в начале протестов были обнаружены сигналы подавления, нацеленные на спутники Starlink. В результате около 30% трафика Starlink (как входящего, так и исходящего) было подавлено, а к вечеру 8 января уровень потерь пакетов в некоторых районах достигал 80%. В итоге доступность Starlink весьма различается от региона к региону.
теги: доступность интернета Иран ограничения доступа отключения интернет-доступа отключения интернета
