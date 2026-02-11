Беспроводный доступ: T2 оборудует 620+ салонов продаж точками бесплатного доступа к Wi-Fi

MForum.ru
11.02.2026,
T2 сообщает о начале предоставления доступа к бесплатным услугам Wi-Fi в салонах связи. Услугой смогут пользоваться все посетители, она будет работать даже в тех населенных пунктах, где интернет ограничен "в целях безопасности". Через Wi-Fi оператор обещает доступность интернета не в ограниченном режиме "белых списков", а в привычном объеме.
Wi-Fi точки доступа уже развернуты в четырех салонах связи в Санкт-Петербурге и в пяти салонах в Туле. В "ближайшее время", компания намеревается начать предоставление бесплатной услуги беспроводного доступа к интернету более чем в 620 торговых точках T2.
Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал госуслуг. Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей.
Ольга Мануковская, директор по развитию продаж в телеком-ретейле Т2:
«Белые списки расширяются и закрывают все больше потребностей клиентов, но они не могут охватить нужды каждого. Это могут быть медицинские сервисы, платформы для записи на спортивные занятия или поиска работы. Внедряя бесплатный Wi-Fi в регионах, мы помогаем клиентам оставаться на связи и давать доступ к абсолютно любому ресурсу несмотря на ограничения. В скором времени сервис будет открыт в торговых точках оператора от Краснодара до районов Сибири и Дальнего Востока. Тем самым мы стараемся адаптироваться к реалиям времени и минимизировать последствия ограничений для любого пользователя, не только клиента Т2».
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: бесплатный беспроводный доступ Wi-Fi салоны продаж услуги Россия
--
Публикации по теме:
11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold 6 может получить 200 Мп камеру и мультиспектральный сенсор, чтобы стать главным фото-раскладушкой / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 получит ускоренную беспроводную зарядку, но снова останется без магнитов / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит два разных Find X9s, один для Китая, второй мирового рынка / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: опубликованы официальные рендеры Pixel 10a в новом цвете Lavender / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: Oppo готовит K14 Turbo и K14 Turbo Pro с активным охлаждением и чипом Dimensity 9500s / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 Ultra — первый смартфон бренда с активным охлаждением и статусом «Ultra» / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: На рендерах показан дизайн Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro с прозрачной крышкой кейса / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Vivo X300 Ultra получит две камеры на 200 Мп и батарею 7000 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru