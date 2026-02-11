Беспроводный доступ: T2 оборудует 620+ салонов продаж точками бесплатного доступа к Wi-Fi

11.02.2026, MForum.ru

T2 сообщает о начале предоставления доступа к бесплатным услугам Wi-Fi в салонах связи. Услугой смогут пользоваться все посетители, она будет работать даже в тех населенных пунктах, где интернет ограничен "в целях безопасности". Через Wi-Fi оператор обещает доступность интернета не в ограниченном режиме "белых списков", а в привычном объеме.

Wi-Fi точки доступа уже развернуты в четырех салонах связи в Санкт-Петербурге и в пяти салонах в Туле. В "ближайшее время", компания намеревается начать предоставление бесплатной услуги беспроводного доступа к интернету более чем в 620 торговых точках T2.

Подключение к Wi-Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал госуслуг. Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей.

Ольга Мануковская, директор по развитию продаж в телеком-ретейле Т2:

«Белые списки расширяются и закрывают все больше потребностей клиентов, но они не могут охватить нужды каждого. Это могут быть медицинские сервисы, платформы для записи на спортивные занятия или поиска работы. Внедряя бесплатный Wi-Fi в регионах, мы помогаем клиентам оставаться на связи и давать доступ к абсолютно любому ресурсу несмотря на ограничения. В скором времени сервис будет открыт в торговых точках оператора от Краснодара до районов Сибири и Дальнего Востока. Тем самым мы стараемся адаптироваться к реалиям времени и минимизировать последствия ограничений для любого пользователя, не только клиента Т2».

