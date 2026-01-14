Мобильный интернет: Губернатор Камчатки добился возвращения абонентам мобильного интернета

14.01.2026, MForum.ru

В Петропавловске-Камчатском и окрестностях с начала января 2026 года "был ограничен" мобильный интернет.

В понедельник 12-го января губернатор Камчатки написал в telegram-канале (!), что прорабатывает с федеральным центром максимально быстрое снятие ограничений мобильного интернета и сокращения "слепых зон".

Сегодня мобильный интернет вернулся к абонентам операторов "большой четверки".

В итоге жители промучились без мобильного интернета все праздники, а теперь Минцифры региона собирается согласовать с операторами скидки или перезачет части оплаты для пострадавших, как будто даже в ситуации выключенного мобильного интернета операторы не несут издержек по поддержанию работоспособности своих сетей.

Губернаторам других областей стоит присмотреться к опыту Камчатского края?

по материалам ТАСС

