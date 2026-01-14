Мобильный интернет: Губернатор Камчатки добился возвращения абонентам мобильного интернета

MForum.ru
14.01.2026,
В Петропавловске-Камчатском и окрестностях с начала января 2026 года "был ограничен" мобильный интернет.
В понедельник 12-го января губернатор Камчатки написал в telegram-канале (!), что прорабатывает с федеральным центром максимально быстрое снятие ограничений мобильного интернета и сокращения "слепых зон".
Сегодня мобильный интернет вернулся к абонентам операторов "большой четверки".
В итоге жители промучились без мобильного интернета все праздники, а теперь Минцифры региона собирается согласовать с операторами скидки или перезачет части оплаты для пострадавших, как будто даже в ситуации выключенного мобильного интернета операторы не несут издержек по поддержанию работоспособности своих сетей.
Губернаторам других областей стоит присмотреться к опыту Камчатского края?
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильный интернет отключения мобильного интернета Камчатский край
--
Публикации по теме:
14.01. [Новости компаний] Мобильный интернет: Цифровая блокада в связи с выборами – в Уганде отключили интернет / MForum.ru
12.01. [Новости компаний] Wi-Fi. Проводной интернет. Оценки: Трафик публичных Wi-Fi сетей в России и спрос на фиксированный доступ растут из-за отключений мобильного интернета / MForum.ru
15.12. [Новости компаний] Телеком: Интервью Ъ с гендиректором компании Вымпелком - о чем рассказал Сергей Анохин / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Итоги квартала: Вымпелком представил итоги 3q2025 / MForum.ru
18.08. [Новости компаний] eSIM: Статистика Билайн - москвичи стали на 140% чаще интересоваться eSIM / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru