Мобильная связь: Билайн в Кировской области - оператор запустил 4G/LTE еще в трех населенных пунктах области

06.03.2026, MForum.ru

Оператор построил новые базовые станции стандарта LTE в деревне Катаевцы Кирово-Чепецкого района, а также в селах Русский Турек Уржумского района и Русское, расположенных в черте столицы области. Теперь почти 2,5 тысячи сельских жителей могут выходить в интернет на базе сети Билайна.

Установленное Билайном оборудование в Катаевцах позволило покрыть сетью 4G и территорию одного из старейших санаториев региона – «Радуга». Как отмечают в компании, сегодня связь стабильна не только в самих корпусах профилактория, но в окрестностях.

«Развитие сети в сельских районах области – один из ключевых фокусов для филиала, мы постоянно усиливаем работу в этом направлении. Помимо непосредственно запуска новых станций в малых населенных пунктах, наша команда также активно модернизирует уже функционирующую инфраструктуру. В частности, только за последний квартал инженеры провели точечную настройку телеком-объектов в более чем 15 селах и деревнях региона. Это сделало нашу сеть еще надежнее для клиентов», – комментирует директор Кировского отделения Билайна Станислав Окулов.

