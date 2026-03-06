Мобильная связь: Билайн в Кировской области - оператор запустил 4G/LTE еще в трех населенных пунктах области

MForum.ru
06.03.2026,
Оператор построил новые базовые станции стандарта LTE в деревне Катаевцы Кирово-Чепецкого района, а также в селах Русский Турек Уржумского района и Русское, расположенных в черте столицы области. Теперь почти 2,5 тысячи сельских жителей могут выходить в интернет на базе сети Билайна.
Установленное Билайном оборудование в Катаевцах позволило покрыть сетью 4G и территорию одного из старейших санаториев региона – «Радуга». Как отмечают в компании, сегодня связь стабильна не только в самих корпусах профилактория, но в окрестностях.
«Развитие сети в сельских районах области – один из ключевых фокусов для филиала, мы постоянно усиливаем работу в этом направлении. Помимо непосредственно запуска новых станций в малых населенных пунктах, наша команда также активно модернизирует уже функционирующую инфраструктуру. В частности, только за последний квартал инженеры провели точечную настройку телеком-объектов в более чем 15 селах и деревнях региона. Это сделало нашу сеть еще надежнее для клиентов», – комментирует директор Кировского отделения Билайна Станислав Окулов.
теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Кировская область
