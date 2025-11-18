Развитие сетей: МТС в Кировской области - сети LTE расширены еще в нескольких селах

18.11.2025, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE еще в четырех малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования рост скоростей мобильного интернета могут оценить порядка полутора тысяч кировчан.

Специалисты МТС провели технические работы в селе Обухово. Высокоскоростной интернет появился в деревне Мосуны, где в конце XIX – начале XX века местные ремесленные мастера специализировались на изготовлении телег, колёс и деревянной посуды. Новое телеком-оборудование от МТС также установлено в селе Молотниково и деревне Чус.

«Усиление сети в малых населённых пунктах Кировской области – это последовательный шаг в реализации нашей работы по созданию бесшовной цифровой среды. Мы целенаправленно развиваем инфраструктуру, чтобы у каждого жителя региона, независимо от места проживания, были равные возможности для работы, образования и общения. Так, до конца года мы установим базовые станции ещё в 12 населённых пунктах области», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Работы проведены в рамках подписанного Соглашения о реализации инвестиционного проекта по развитию связи и доступа к интернету в деревнях и сёлах на территории Кировской области с министерством информационных технологий и связи Кировской области.

