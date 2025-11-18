Развитие сетей: МТС в Кировской области - сети LTE расширены еще в нескольких селах

MForum.ru
18.11.2025,
МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE еще в четырех малых населенных пунктах Кировской области. Благодаря модернизации телеком-оборудования рост скоростей мобильного интернета могут оценить порядка полутора тысяч кировчан.
Специалисты МТС провели технические работы в селе Обухово. Высокоскоростной интернет появился в деревне Мосуны, где в конце XIX – начале XX века местные ремесленные мастера специализировались на изготовлении телег, колёс и деревянной посуды. Новое телеком-оборудование от МТС также установлено в селе Молотниково и деревне Чус.
«Усиление сети в малых населённых пунктах Кировской области – это последовательный шаг в реализации нашей работы по созданию бесшовной цифровой среды. Мы целенаправленно развиваем инфраструктуру, чтобы у каждого жителя региона, независимо от места проживания, были равные возможности для работы, образования и общения. Так, до конца года мы установим базовые станции ещё в 12 населённых пунктах области», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.
Работы проведены в рамках подписанного Соглашения о реализации инвестиционного проекта по развитию связи и доступа к интернету в деревнях и сёлах на территории Кировской области с министерством информационных технологий и связи Кировской области.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Кировская область МТС
--
Публикации по теме:
01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в ЯНАО - новые скорости 4G пришли на Ямал / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - гигабитный фиксированный доступ охватил еще более 4000 семей / MForum.ru
02.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - связь улучшена в микрорайоне Лепсе города Киров / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - проведена модернизация в Первомайском и селе Пустоши / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru
14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru
11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru