Мобильная связь: МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка

MForum.ru
08.04.2026,
МегаФон сообщает о строительстве базовой станции в селе Покровка Прибайкальского района Бурятии. Как утверждает оператор, скорость мобильного интернета для абонентов теперь может достигать 100 Мбит/с. Построенная инфраструктура работает в нескольких частотных диапазонах.
В селе Покровка - около 200 жителей. Новая станция также улучшила покрытие для соседней Ильинке на другом берегу Селенги. Раньше в Покровке приходилось довольствоваться краевым сигналом из Ильинки, теперь базовые станции в этих населенных пунктах разделили нагрузку, обеспечив заметное улучшение качества услуг.
«Сейчас мы активно развиваем сеть в Прибайкальском районе республики, устанавливая дополнительное оборудование и модернизируя существующее. Новая станция обеспечила Покровку связью и интернетом, а также усилила покрытие в соседней Ильинке. Ранее мы улучшили сеть в Турунтаево и Иркилике», - отметила Олеся Степанова, директор МегаФона в республике Бурятия.
Историческая справка
Покровка основана в начале XVIII века как поселение на реке Селенга, на землях мужского монастыря.
--
теги: мобильная связь развитие сетей республика Бурятия МегаФон
--
Публикации по теме:
25.03. МТС в Республике Бурятия - мобильный интернет ускорен в курортном поселке Жемчуг
17.03. МегаФон в Бурятии - оператор модернизировал 24 БС в центре и пригороде Улан-Удэ
17.02. МегаФон в Бурятии - оператор развернул сеть LTE/VoLTE в Ташире и Додо-Ичётуе
19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
15.11. T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах
19.12. МегаФон в Бурятии - в Улан-Удэ и пригородах выросла скорость мобильного интернета
22.06. МегаФон развивает сеть - Хабаровский край, Омск, Петербург, Фокино, Максимиха и Усолье-Сибирское
08.06. МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин
15.03. МегаФон модернизировал сеть в пригородах Улан-Удэ
02.03. МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России
02.12. МегаФон обеспечил мобильной связью участок на Верхне-Витимконском прииске в Бурятии
26.11. Дайджест активности операторов "большой четверки"
21.11. Как и где российские операторы развивают свои сети - дайджест за неделю
11.08. МегаФон нарастил скорости и покрытие на главных туристических локациях Байкала
22.12. МТС и Вымпелком - официально о RAN sharing и spectrum sharing
17.09. . Подборка новостей за 17 сентября 2014 года
18.08. . Подборка новостей 18 августа 2014 года
06.07. МТС на Дальнем Востоке за шесть месяцев 2011 года построил 200 км новых волоконно-оптических линий связи
01.08. МТС сообщает о расширении зоны покрытия и улучшении связи на побережье Байкала
28.01. CBOSS обосновался в Бурятии
08.04. Таиландский оператор Thaicom заключил соглашение с Amazon Leo
08.04. Авария одного спутника оставила без ТВ полмиллиона россиян - перспективы?
08.04. И Пакистан туда же, $17 млн на подготовку инженеров в области полупроводниковой индустрии
08.04. Минпромторг предлагает возможности заявиться на предоставление субсидий на НИОКР в области средств производства электроники
08.04. Мировой рынок оборудования для чипов взлетел до $135 млрд!
08.04. Операторы башенной инфраструктуры хотят, чтобы регулирование учитывало и их интересы
08.04. МТС в Хакасии запустил проект дистанционного мониторинга электрических сетей в Абакане
08.04. МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка
08.04. Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска
08.04. Четверть российских компаний переходят к системному внедрению ИИ
08.04. МегаФон в Якутии – покрытие 4G обеспечено еще в пяти сёлах
07.04. Билайн в Челябинской области - надежность связи 4G повышена в микрорайонах Челябинска
07.04. МТС в Пермском крае обеспечил возможность подключения гигабитного домашнего интернета ещё для 5500 семей
06.04. Виртуальный оператор Альфа-Мобайл - охват растет, но точных цифр мало
06.04. Yadro представила ИИ-инструмент для анализа качества мобильной связи
08.04. Oppo A6k с АКБ 7000 мАч, экраном 120 Гц и Dimensity 6300 оценен 290 долларов
08.04. Tecno наконец раскрыла график обновления до Android 16 — с опозданием на поколение
08.04. Представлен Realme C100 5G с АКБ 7000 мАч, 144 Гц экраном и Dimensity 6300 за 215 долларов
07.04. Oppo F33 Pro 5G – IP69K, 50 МП фронталка и батарея 7000 мАч за 35 000 рупий
07.04. Redmi A7 Pro 5G с батареей 6300 мАч и Circle to Search выходит в Индии
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
06.04. Oppo A6c выходит на глобальный рынок
03.04. Honor Play 80 Pro – 7000 мАч и IP65, но экран 60 Гц и Android 15
03.04. Первые тизеры раскрывают ультратонкий дизайн Honor 600 Series
03.04. Honor X80i – первый смартфон на Dimensity 6500 и АКБ 7000 мАч
02.04. Oppo K15 Pro – киберпанк-дизайн, активное охлаждение и батарея 7500 мАч
02.04. Рендеры Sony Xperia 1 VIII показывают квадратный блок камер и вырез в экране
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
01.04. Lava Bold N2 Pro – меньше и дешевле, чем обычный Bold N2
01.04. Утечка раскрывает характеристики HMD Crest 2 Pro
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
31.03. Бюджетный Realme Narzo 100 Lite получит 3 конфигурации памяти
30.03. Все iPhone 18 получат уменьшенный Dynamic Island, но рамки останутся прежними
30.03. OnePlus Nord CE6 Lite получит Dimensity 6300, батарея 7000 мАч и цену до 23 000 рупий