Мобильная связь: МегаФон в республике Бурятия - связь улучшена новой базовой станцией в селе Покровка

08.04.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о строительстве базовой станции в селе Покровка Прибайкальского района Бурятии. Как утверждает оператор, скорость мобильного интернета для абонентов теперь может достигать 100 Мбит/с. Построенная инфраструктура работает в нескольких частотных диапазонах.

В селе Покровка - около 200 жителей. Новая станция также улучшила покрытие для соседней Ильинке на другом берегу Селенги. Раньше в Покровке приходилось довольствоваться краевым сигналом из Ильинки, теперь базовые станции в этих населенных пунктах разделили нагрузку, обеспечив заметное улучшение качества услуг.

«Сейчас мы активно развиваем сеть в Прибайкальском районе республики, устанавливая дополнительное оборудование и модернизируя существующее. Новая станция обеспечила Покровку связью и интернетом, а также усилила покрытие в соседней Ильинке. Ранее мы улучшили сеть в Турунтаево и Иркилике», - отметила Олеся Степанова, директор МегаФона в республике Бурятия.

Историческая справка

Покровка основана в начале XVIII века как поселение на реке Селенга, на землях мужского монастыря.

теги: мобильная связь развитие сетей республика Бурятия МегаФон

© Алексей Бойко, MForum.ru

Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

