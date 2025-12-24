Проводной интернет: МТС в Астраханской области - оператор модернизировал сеть фиксированного доступа в Ахтубинске

MForum.ru
24.12.2025,
Обновление телеком-инфраструктуры охватило весь город и позволило обеспечить жителям возможность доступа к высокоскоростному интернету на скорости до 1 Гбит/с.
Работы по обновлению сети начались в сентябре 2024 года и велись поэтапно в 2025 году во всех районах Ахтубинска, в частности в микрорайонах Степной и Первый, а также на улицах Сталинградской, Щербакова, Жуковского, Черно-Иванова, Нестерова и других. В результате работ обновленная сеть стала доступна более чем для десяти тысяч ахтубинских семей. Для значительной части жителей домашний интернет появился впервые. Модернизация сети позволила обеспечить стабильное подключение, необходимое для удаленной работы и обучения, использования онлайн-сервисов, систем умного дома и видеонаблюдения.
«Мы последовательно обновляем фиксированную сеть не только в крупных городах, но и в муниципалитетах, где надежный домашний интернет имеет особое значение для повседневной жизни. В Ахтубинске нам удалось охватить практически весь город и создать инфраструктуру, рассчитанную на растущие цифровые потребности жителей. Работа над усовершенствованием инфраструктуры продолжается», - отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
«Для Ахтубинска развитие устойчивой цифровой инфраструктуры имеет особое значение. Современный домашний интернет обеспечивает жителям стабильный доступ к образованию, работе и государственным сервисам вне зависимости от внешних факторов. Реализованный проект – это вклад в комфорт и безопасность городской среды, а также в устойчивое развитие города», - отметил мэр Ахтубинска Александр Сиваков.
