Мобильная связь: Билайн в Свердловской области - оператор сообщает о значительном развитии сети 4G в регионе в 2025 году

MForum.ru

26.02.2026, MForum.ru

Пресс-служба компании сообщает о "значительной" модернизации и умощнении сети 4G/LTE в Свердловской области в целом и в Екатеринбурге в частности. В среднем, по данным компании, новая БС выходила в эфир каждые 12 часов, без перерывов и выходных. За счет этого надежность сети выросла, несмотря на рост потребления трафика.

Большинство новых базовых станций появились там, где фиксировались перегрузки и помехи, – в деловых зонах, местах работы горожан, новостройках и объектах городской инфраструктуры.

В Екатеринбурге Билайн модернизировал сеть на ключевых спортивных сооружениях. Например, на «УГМК-Арене» запущено indoor-решение, обеспечивающее равномерное покрытие 4G на трибунах и на всей территории комплекса, а на стадионе «Уралмаш» и в Академии ФК «Урал» проведены работы по расширению ёмкости сети. Особое внимание уделено жилым микрорайонам: скорость мобильного интернета увеличена в Солнечном, Академическом районе и еще в нескольких десятках крупных жилых комплексов.

Важным направлением стало развитие инфраструктуры в активно растущих пригородах столицы Урала. В зону нового или улучшенного покрытия мобильной сети вошли коттеджные поселки «Зеленый бор», «Палникс», «Аист», «Исток», «Лисьи горки» и «Зодиак», микрорайон Сулимовский, поселки «Палкинский Торфяник», «Садовый» и «Ягодный». Кроме того, дополнительные базовые станции были запущены в поселке городского типа Верхнее Дуброво, в селе Курганово и деревне Ключи.

Значительно расширена зона 4G-покрытия в городах-спутниках — Верхней Пышме, Среднеуральске, Березовском и Заречном. Для автомобилистов мобильный оператор обеспечил качественную связь в стандартах 2G и 4G на участке федеральной автомагистрали М-12, проходящем по территории региона.

Помимо непосредственно запуска новых телеком-объектов, Билайн в 2025 году завершил масштабный рефарминг в области, переведя устаревшие частоты в современный стандарт 4G. Технические работы были проведены на более 1,1 тысячи базовых станций. И их результатом стало не только увеличение емкости сети, но и повышение скорости передачи данных для удобства клиентов.

Антон Антонов, директор Екатеринбургского отделения Билайна: «Комплексная модернизация телеком-инфраструктуры была проведена с особым акцентом на активно растущих пригородах Екатеринбурга. Мы понимаем запросы наших клиентов, которые выбирают загородный формат жизни, и стремимся обеспечить им те же возможности, что и в мегаполисе — стабильную связь и быстрый интернет для работы, учебы и отдыха».

теги: Билайн Вымпелком Свердловская область развитие сетей мобильная связь

© Алексей Бойко, MForum.ru

