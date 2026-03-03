Мобильная связь: БС Yadro обеспечивает indoor-связь в сети Билайн на производстве в Дубне

03.03.2026, MForum.ru

Компания Yadro (входит в ИКС Холдинг) обеспечила связью собственный производственный комплекс в Дубне, развернув базовую станцию Yadro BTS8100. Оборудование функционирует в коммерческой сети оператора Билайн, обеспечивая стабильное покрытие и обслуживание абонентов на всей территории предприятия.

Радиомодуль БС BTS8100 Yadro, фото - пресс-службы компании

Yadro Фаб Дубна - крупнейшее в Восточной Европе производство полного цикла по выпуску вычислительной и телекоммуникационной техники общей площадью 42 000 кв. м. На предприятии работают более 800 сотрудников. Связь доступна во всех производственных и административных помещениях, уровень сигнала составляет не ниже −75 дБм.

Управляющий модуль БС BTS8100 Yadro, фото - пресс-службы компании

С середины декабря 2025 г. в indoor-сети было совершено более 17 000 голосовых вызовов, 79% из них — с использованием технологии VoLTE. Объем переданных данных превысил 1,5 ТБ, а средняя скорость загрузки в сети LTE составила 50 Мбит/с. По данным системы управления сетью Yadro NMS, среднесуточная скорость передачи данных достигает 65 Мбит/с, что близко к техническому пределу для используемой полосы частот 20 МГц.

Развертывание сети на собственной производственной площадке позволяет компании использовать оборудование в ежедневной работе и на практике контролировать стабильность его работы и соответствие требованиям одного из крупнейших мобильных операторов страны.

Директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro Юлия Клебанова:

«Работа базовой станции Yadro в коммерческой сети подтверждает зрелость нашей программно-аппаратной платформы и ее готовность к промышленной эксплуатации. Для нас важно, что оборудование демонстрирует предсказуемые характеристики в условиях реальной нагрузки — в том числе там, где мы сами ежедневно пользуемся связью».

Директор по развитию сети радиодоступа Билайна Ольга Рамина:

«Запуск базовой станции Yadro BTS8100 в коммерческую эксплуатацию на производственной площадке в Дубне — это важный практический этап нашего долгосрочного сотрудничества. Мы видим, что оборудование демонстрирует стабильные показатели под реальной нагрузкой: высокое качество голосовых вызовов и уверенные скорости передачи данных. Билайн уже приступил к установке решений от Yadro на своей сети, и в планах на этот год - запуск порядка тысячи отечественных базовых станций в коммерческую эксплуатацию. Это значимый шаг в развитии технологической независимости и расширении инфраструктуры связи».

Базовая станция Yadro BTS8100 является полностью отечественной разработкой, утверждает компания: программная часть и аппаратная платформа созданы в России одной инженерной командой. Оборудование поддерживает стандарты GSM и LTE во всех ключевых диапазонах 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 МГц. Архитектура платформы - 5G-Ready: переход к сетям пятого поколения возможен за счет обновления программного обеспечения при сохранении аппаратной базы.

Серийное производство базовых станций запущено на собственном заводе в Дубне в декабре 2025 года.

Совокупный объем инвестиций YADRO в развитие телеком-направления составил 20 млрд руб., включая разработку, испытания, подготовку производства и масштабирование выпуска оборудования. ||

