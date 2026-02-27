Мобильная связь: МТС в Петербурге - оператор обеспечил покрытие LTE на новой станции метро "Горный институт"

27.02.2026, MForum.ru

МТС сообщает о развертывании инфраструктуры сотовой связи и обеспечении услуг 4G/LTE на станции метро Горный институт Лахтинско-Правобережной линии. Теперь абонентам компании доступны мобильный интернет и голосовая связь на всех 75 станциях петербургской подземки.

МТС использовала indoor-архитектуру на всей территории станции, что позволило обеспечить покрытием не только платформу, но также вестибюль и эскалаторы. Для обеспечения покрытия использован приемо-передающий кабель и усилители сигнала. Инфраструктура смонтирована так, чтобы не нарушать архитектурно-дизайнерскую концепцию станции.

«Метрополитен — одна из крупнейших транспортных артерий города, которая ежегодно перевозит сотни миллионов пассажиров. Обеспечение связью петербургской подземки — амбициозная техническая задача, поскольку при проектировании телеком-сети необходимо учитывать особенности пространства, возможные электромагнитные помехи от движущихся составов. Петербуржцы и гости города, прибывающие на «Горный институт» могут пользоваться устойчивой мобильной связью, при этом не важно, стоит пассажир на платформе или спускается на эскалаторе», - отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Подготовленная МТС инфраструктура на «Горном институте» использована и для подключения других операторов.

В декабре 2025 года МТС провела работы на новой Красносельско-Калининской линии и обеспечила мобильной связью открывшиеся станции «Юго-Западная» и «Путиловская».

теги: развитие сетей связь в метро мобильная связь МТС Петербург

