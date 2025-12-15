Микроэлектроника: QuantumDiamonds инвестирует €152 млн в производство квантовых инспекционных систем для полупроводников в Мюнхене

15.12.2025, MForum.ru

Немецкий стартап QuantumDiamonds GmbH, пионер в области квантовых сенсоров для инспекции чипов, объявил о планах инвестировать 152 млн евро в строительство в Мюнхене производственного предприятия по выпуску передовых систем тестирования полупроводников.

Новый объект в восточной части Мюнхена рассматривается как стратегический актив для усиления позиций Европы в глобальной полупроводниковой индустрии. Ожидается, что проект получит десятки миллионов евро государственной поддержки от федерального правительства Германии и правительства Баварии в рамках общеевропейского Закона о чипах (European Chip Act).

Основанная в 2022 году как спин-офф Технического университета Мюнхена, компания разработала революционную технологию для неразрушающего контроля микросхем - Quantum Diamond Microscopy (QDM) используют NV-центры (азото-замещённые вакансии) в искусственных алмазах для сверхточного картирования электрических токов внутри чипа с микрометровым разрешением.

Эта технология позволяет «видеть» сквозь сложные многослойные структуры современных процессоров, используемых в ИИ, мобильных и автомобильных электронных системах, и находить дефекты, невидимые для стандартных методов, таких как термография или рентгеновская томография.

Успешные пилотные проекты уже проведены с 9 из 10 крупнейших мировых производителей чипов. Поступали ли контрольно-измерительные системы QuantumDiamonds в Россию? Не слышал об этом. Компания фокусируется на глобальном рынке: её первые системы уже установлены в Европе, а следующие партии запланированы к отправке в США и Тайвань в первом квартале 2026 года. Есть ли российские аналоги? Не слышал.

Это решение усиливает позиции Германии и ЕС в критически важном сегменте полупроводниковой цепочки создания стоимости — производстве специализированного оборудования для контроля качества, где доминируют компании из США и Азии.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника контрольно-измерительное оборудование контрольно-измерительная аппаратура Германия неразрушающий контроль Quantum Diamond Microscopy (QDM)

--