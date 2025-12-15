MForum.ru
Немецкий стартап QuantumDiamonds GmbH, пионер в области квантовых сенсоров для инспекции чипов, объявил о планах инвестировать 152 млн евро в строительство в Мюнхене производственного предприятия по выпуску передовых систем тестирования полупроводников.
Новый объект в восточной части Мюнхена рассматривается как стратегический актив для усиления позиций Европы в глобальной полупроводниковой индустрии. Ожидается, что проект получит десятки миллионов евро государственной поддержки от федерального правительства Германии и правительства Баварии в рамках общеевропейского Закона о чипах (European Chip Act).
Основанная в 2022 году как спин-офф Технического университета Мюнхена, компания разработала революционную технологию для неразрушающего контроля микросхем - Quantum Diamond Microscopy (QDM) используют NV-центры (азото-замещённые вакансии) в искусственных алмазах для сверхточного картирования электрических токов внутри чипа с микрометровым разрешением.
Эта технология позволяет «видеть» сквозь сложные многослойные структуры современных процессоров, используемых в ИИ, мобильных и автомобильных электронных системах, и находить дефекты, невидимые для стандартных методов, таких как термография или рентгеновская томография.
Успешные пилотные проекты уже проведены с 9 из 10 крупнейших мировых производителей чипов. Поступали ли контрольно-измерительные системы QuantumDiamonds в Россию? Не слышал об этом. Компания фокусируется на глобальном рынке: её первые системы уже установлены в Европе, а следующие партии запланированы к отправке в США и Тайвань в первом квартале 2026 года. Есть ли российские аналоги? Не слышал.
Это решение усиливает позиции Германии и ЕС в критически важном сегменте полупроводниковой цепочки создания стоимости — производстве специализированного оборудования для контроля качества, где доминируют компании из США и Азии.
