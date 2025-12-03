Микроэлектроника: Япония, по слухам, сократит экспорт фоторезистов

03.12.2025, MForum.ru

Пока что это слух, который обсуждается в отраслевых медиа, в частности, в TrendForce. Если он подтвердится, то эти действия направлены, прежде всего, на ограничение поставок в Китай.

Япония на сегодня контролирует более 70% мирового рынка фоторезистов и 95% высококачественных EUV-резистов. Тем временем, китайские производители фоторезистов обеспечивают не более 5% от внутреннего потребления высококачественных резистов (KrF для технорм 110-180 нм). Что касается ArF (DUV) резистов для техпроцессов (7-65 нм), то Китай практически полностью зависит от японских поставщиков. Насколько справедливы эти оценки, учитывая неполноту данных о рынке Китая?

По слухам, Shin-Etsu Chemical и Tokyo Ohka, которые контролируют около 80% мирового рынка уже приостановили поставки фоторезистов ArF на некоторые китайские фабы. Заменить их в Китае нечем. Без стабильных поставок ArF-резистов передовые фабрики (SMIC, Hua Hong) могут столкнуться с сокращением или остановкой выпуска чипов уже через несколько месяцев. Официально правительство Японии никаких запретов не вводило.

Ранее в ноябре 2025 года в китайских соцсетях появились сообщения, что Canon, Nikon и Mitsubishi Chemical прекратили поставку фоторезистов в Китай. Но эти компании не производят фоторезисты (разве что Mitsubishi Chemical поставляет Lithomax, сырье для фоторезистов), так что это почти наверняка была некорректная информация.

Если слухи об остановки фоторезистов из Японии в Китай подтвердятся, то Китай может оказаться в сложном положении.

В отличие от множества других материалов, запасы высококачественных фоторезистов практически невозможно создавать. Их нужно использовать не позднее 3-6 месяцев после изготовления. Так что перерыв в поставках может оказаться для Китая болезненным. Заместить весь объем закупаемых в Японии фоторезистов разных линеек на сегодня некому.

Китай, разумеется, не сидит на месте ровно во время этого обмена ударами. В этой стране действует программа по импортзамещению, в рамках которой было локализовано 10% от объема потребляемых фоторезистов в 2024 году (самая легкая часть), а к 2026 году ставится задача достичь уровня 40%.

Сообщается также, что китайская компания Kehua разработала резисты KrF для чипов 45нм, а группа специалистов Пекинского университета улучшила стабильность резиста, постепенно доработав область его применения с 28нм до более современных узлов.

В октябре 2025 года Commercial Times сообщила, в Китае введен первый стандарт тестирования фоторезистов для EUV-области спектра. Это, вероятно, свидетельствует об активностях в области разработки собственного EUV-фотолитографа.

Если слухи подтвердятся, то кроме ускорения собственных разработок фоторезистов, Китай несомненно ответит Японии какими-то мерами. Одна из вероятных – ограничения поставок редкоземельных материалов.

теги: микроэлектроника слухи фоторезисты Япония Китай

