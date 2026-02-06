Микроэлектроника: Микрон представит свою продукцию на выставке Иннопром. Саудовская Аравия

Микроэлектроника: Микрон представит свою продукцию на выставке Иннопром. Саудовская Аравия

06.02.2026, MForum.ru

Выставка пройдет 8-10 февраля 2026 года в Эр-Рияде. Продукция Микрон (ГК Элемент, резидент Технополис Москва) будет представлена на стенде правительства Москвы.

Среди экспонатов – микросхемы промышленного и массового применения, в том числе для идентификационных документов, банковских карт и транспортных билетов, SIM-карты с чипом Микрона, RFID-метки и решения для различных сценариев применения.

Мероприятие пройдет на площадке The Arena при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства инвестиций Королевства Саудовская Аравия.

Микрон работает на глобальном рынке с 1992 года, система менеджмента качества предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями национальных и международных стандартов ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ГОСТ Р 58139-2018.

© Алексей Бойко, MForum.ru

