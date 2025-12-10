Микроэлектроника: Экспериментальный производственный участок ПХТ и ПХО на Микрон. Фоторепортаж. Часть 1

10.12.2025, MForum.ru

НИИМЭ и НИИТМ (оба предприятия входят в ГК Элемент) завершили завершили разработку и сборку первых в России кластерных систем для процессов плазмохимического осаждения (ПХО) и травления (ПХТ). Вашему вниманию - фотографии рабочих установок, развернутых на производстве Микрон.





фрагмент кластерной установки ПХО (плазмо-химического осаждения), фото - RUSmicro

фрагмент кластерной установки плазмохимического травления, фото - RUSmicro



