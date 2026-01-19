Микроэлектроника: АФК Система продает свою долю в ГК Элемент

19.01.2026, MForum.ru

Впервые о переговорах на тему продажи Сберу доли в крупнейшем российском производителе микроэлектроники Элемент мы узнали от Ъ в сентябре 2025 года. Сегодня КоммерсантЪ сообщает об условиях сделки.

Актив оценен в сумму около 24 млрд руб. при стоимости всей группы более 50 млрд руб. Производственные мощности «Элемента» перейдут под управление дочерней структуры «Сбера», которая станет платформой для дальнейшей консолидации отрасли микроэлектроники.

По данным Ъ, сделка уже закрыта (с оговорками). Сбер получает практически все производственные активы Элемента в области микроэлектроники, кроме Корпорации роботов. В структуре ПАО Элемент - порядка 40 предприятий, в ближайшие месяцы ПАО Элемент будет расформировано.

