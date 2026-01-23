Микроэлектроника: Ростех сообщает - компания сохранит свою долю в 41.66% в ПАО Элемент на фоне вхождения Сбера в капитал актива

23.01.2026, MForum.ru

«Уже сейчас на долю Элемента приходится свыше 50% всего объема отечественного производства электронных компонентов. Дальнейший путь отрасли сопряжен со значительными инвестициями в науку, модернизацию производственной базы, разработку новых изделий. Эти планы тесно увязаны с развитием высокотехнологичной промышленности в целом. Поэтому мы приветствуем вхождение крупнейшего российского банка в капитал группы Элемент», — сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Группа Элемент была создана в 2019 году для формирования единого национального центра компетенций по разработке и производству микроэлектроники. Сегодня она объединяет порядка 30 компаний отрасли, более 10 из них в состав совместного предприятия передала Госкорпорация Ростех.

В настоящее время группа компаний обеспечивает свыше половины выпуска отечественных электронных компонентов, - утверждает Ростех. Это интегральные микросхемы, полупроводники, корпуса для микросхем, радиоэлектронная аппаратура и другие изделия.

