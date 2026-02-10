Микроэлектроника: Британский производитель полупроводников Fractile объявил о крупнейшем в истории компании расширении

10.02.2026, MForum.ru

Инвестиции в размере 100 млн фунтов стерлингов ($136 млн) планируется направить на создание в Бристоле нового инженерного центра и существенное наращивание команды. Стратегия рассчитана на ближайшие 3 года.

Новый центр будет не только разрабатывать чипы ИИ для инференса, но также заниматься их интеграцией в ИИ-системы, в Бристоле будет действовать и лаборатория по тестированию ИИ.

Об этом сообщал министр по вопросам ИИ Великобритании.

Компания разрабатывает чипы с вычислениями в памяти, которые должны значительно повысить скорость и снизить энергопотребление при работе с крупнейшими моделями ИИ. (И эти туда же).

В Великобритании, конечно же, сейчас также продвигают идею «технологического суверенитета» - развития внутренних компетенций в области критически важной цифровой инфраструктуры, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков. Вот только хватит ли британцам кадров и денег на реализацию этого в теории грамотного плана.

--

теги: микроэлектроника чипы ИИ ИИ-чипы производители микросхем Великобритания Европа

--