Мобильная связь: Билайн обеспечил поддержку VoLTE-роуминга в популярных зарубежных туристических направлениях

02.03.2026,
VoLTE-роуминг от Билайн теперь работает в ряде популярных направлений с растущим турпотоком - от Вьетнама и Японии до Швейцарии, Исландии и Израиля.
Кроме того, расширено число стран в роуминге. Так, в список доступных направлений вошли острова Кука в Полинезии.
География роуминга Билайн охватывает 220 стран и территорий, у клиентов есть возможность управлять тарифами с помощью "конструктора роуминга" в мобильном приложении оператора. Оно позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.
Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:
«Задача Билайна — обеспечить своих клиентов надёжной и качественной связью, где бы они ни были, от популярных туристических направлений до самых экзотических уголков планеты. Поэтому мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом и увеличиваем географию покрытия».
