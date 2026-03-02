Мобильная связь: Билайн обеспечил поддержку VoLTE-роуминга в популярных зарубежных туристических направлениях

02.03.2026, MForum.ru

VoLTE-роуминг от Билайн теперь работает в ряде популярных направлений с растущим турпотоком - от Вьетнама и Японии до Швейцарии, Исландии и Израиля.

Кроме того, расширено число стран в роуминге. Так, в список доступных направлений вошли острова Кука в Полинезии.

География роуминга Билайн охватывает 220 стран и территорий, у клиентов есть возможность управлять тарифами с помощью "конструктора роуминга" в мобильном приложении оператора. Оно позволяет самостоятельно выбирать пакеты интернета, подключать опции (например, безлимитные мессенджеры и карты) и устанавливать срок их действия.

Сергей Быков, вице-президент по операторскому бизнесу Билайна:

«Задача Билайна — обеспечить своих клиентов надёжной и качественной связью, где бы они ни были, от популярных туристических направлений до самых экзотических уголков планеты. Поэтому мы внедряем современные технологии, такие как VoLTE, для повышения скорости и качества мобильной связи за рубежом и увеличиваем географию покрытия».

