Микроэлектроника: Intel присоединяется к проекту «фабрике мечты» Маска

08.04.2026, MForum.ru

Компания Intel официально вошла в мегапроект Илона Маска Terafab, в котором участвуют SpaceX, Tesla и xAI.

Заявляемая цель проекта - создать инфраструктуру для производства 1 тераватта (ТВт) вычислительных мощностей в год для систем ИИ и робототехники. Примечательно, что гендиректор Intel Лип-Бу Тан лично встречался с Маском, что подчёркивает высокий статус сделки.

Интерес к проекту со стороны Intel имеет под собой веские основания - компания пытается реабилитироваться после очевидного отставания в гонке ИИ.

Партнёрство с Маском, команда которого известна умением переосмысливать целые индустрии, должно укрепить доверие инвесторов к плану реструктуризации Intel и дать импульс её контрактному производству, которое в 2025 году показало операционные убытки на $10,32 млрд.

Команде Маска это не менее выгодно. Ни Tesla, ни SpaceX не имеют собственного опыта в производстве полупроводников, поэтому им нужен отраслевой партнёр.

О формах сотрудничества мне пока неизвестно. В теории, можно предположить, что речь пойдет о лицензионном соглашении, где Intel обеспечит технологии (можем предположить, что речь идет о 18A?), а Tesla финансирует строительство заводов.

