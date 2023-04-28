Мобильная связь: Билайн запустил автоперенос неиспользованных в роуминге минут и гигабайт на домашний баланс

25.06.2026, MForum.ru

От клиентов компании не требуется никаких действий, перенос осуществляется автоматически после отключения роумингового пакета.

Перенесенные минуты и гигабайты оформляются как дополнительные пакеты со сроком доступа 30 суток. Минуты переносятся с коэффициентом х5 их можно тратить на звонки на все номера по России. Интернет-трафик переносится как х10, то есть, например 1ГБ будут перенесены, как 10ГБ. Дополнительные пакеты будут расходоваться приоритетно относительно основных.

В рамках услуги «Семья», перенесенные минуты и гигабайты доступны для совместного использования внутри семейной группы. Если остатки по роумингу сохранились у участника группы, они перенесутся на основной номер владельца тарифа «Семья».

Директор по управлению жизненным циклом продукта Билайна Алексей Гейдур:

«Мы видим, что для клиентов особенно важны простые и справедливые условия. Если человек не успел полностью израсходовать пакет в поездке, эти минуты и гигабайты не должны просто пропадать. Поэтому мы сделали так, чтобы остатки автоматически переносились в основной тариф и продолжали работать на клиента уже в России».

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теги: мобильная связь услуги B2C пакеты трафика Билайн ВымпелКом

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