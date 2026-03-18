Мобильная связь: МегаФон развернул БС под Верхней Пышмой

MForum.ru
26.06.2026,
Новая базовая станция установлена в «дачной» местности, обеспечивая покрытие сразу в нескольких СНТ – «Черемушки-5», №39 и №100.
Оборудование поддерживает работу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивается VoLTE. Интересно, что максимальная нагрузка на сеть фиксируется не в выходные, как можно было бы ожидать, а по понедельникам.
«После запуска нового оборудования максимальная скорость может достигать 120 Мбит/с - этого достаточно, чтобы смотреть любимые видео в высоком разрешении, пользоваться устройствами для умного дома и другими современными цифровыми продуктами», - добавил технический руководитель МегаФона в Свердловской области Артём Цыпленков. ||
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теги: мобильная связь развитие сетей Свердловская область МегаФон
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