Мобильная связь: МегаФон развернул БС под Верхней Пышмой

26.06.2026, MForum.ru

Новая базовая станция установлена в «дачной» местности, обеспечивая покрытие сразу в нескольких СНТ – «Черемушки-5», №39 и №100.

Оборудование поддерживает работу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивается VoLTE. Интересно, что максимальная нагрузка на сеть фиксируется не в выходные, как можно было бы ожидать, а по понедельникам.

«После запуска нового оборудования максимальная скорость может достигать 120 Мбит/с - этого достаточно, чтобы смотреть любимые видео в высоком разрешении, пользоваться устройствами для умного дома и другими современными цифровыми продуктами», - добавил технический руководитель МегаФона в Свердловской области Артём Цыпленков. ||

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теги: мобильная связь развитие сетей Свердловская область МегаФон

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