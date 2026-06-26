Развитие сетей мобильной связи: Билайн расширил покрытие более чем в 40 населенных пунктах Свердловской области

13.07.2026, MForum.ru

Работы по запуску нового оборудования и увеличению возможностей уже действующих объектов связи охватили не только центральную часть крупных городов, но и оживлённые магистрали, и малые населённые пункты. В числе городов, где покрытие 4G-интернетом стало шире, - Екатеринбург, Нижние Серги, Красноуральск, Кушва, Реж, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Богданович, Арамиль, Верхний Тагил, Артемовский, Березовский, Верхняя Салда, Асбест и Заречный.

Как сообщает оператор, особое внимание инженеры уделили микрорайонам с плотной застройкой и новым жилым комплексам. В Екатеринбурге увеличена ёмкость сети на Старой Сортировке и в районе Новосинарского бульвара - это обеспечивает стабильную связь 4G в ЖК «Новокольцовский» и близлежащих садовых сообществах. Улучшения в работе мобильных сервисов могут почувствовать и автомобилисты на Чусовском тракте. В Нижних Сергах, по данным компании, связь стала надёжнее на улице Ленина, в том числе на территории краеведческого музея. В Кушве оборудование модернизировали на 173-м километре Серовского тракта, в Верхней Пышме - в Северном районе и посёлке Исеть, а в Березовском - в Новоберёзовском микрорайоне.

Билайн усилил связь, в том числе, на социально значимых и инфраструктурных объектах. Например, в Верхнем Тагиле теперь стабильный мобильный интернет доступен на Верхнетагильской птицефабрике. Значительное улучшение сети произошло и в садоводческих некоммерческих товариществах - работы затронули СНТ в пригороде Екатеринбурга и в районе Режа, Верхней Салды и Богдановича, что особенно актуально в разгар дачного сезона.

Увеличение 4G-покрытия затронуло не только города, но и посёлки городского типа, среди которых оператор называет Верхние Серги и Малышева, а также сёла и деревни Лая, Черемхово, Покровское, Петрокаменское, Косулино, Черноисточинск и Шипицына. В селе Никитино Верхнесалдинского района и в деревне Прищаново Богдановичского района высокоскоростной мобильный интернет появился впервые — ранее стабильное 4G-покрытие здесь отсутствовало.

Антон Антонов, директор Екатеринбургского отделения Билайна:

«Мы постоянно мониторим потребление трафика и видим, как растёт спрос на качественную связь не только в мегаполисах, но и в малых городах, на трассах и в промышленных зонах. Мы будем и дальше непрерывно развивать сеть, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому».

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