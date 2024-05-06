Производство электроники: В Научной программе форуме «Микроэлектроника» появится секция «Пассивные электронные компоненты»

MForum.ru
06.07.2026,
Вряд ли у кого-то есть сомнения в целесообразности ее появления. Ранее пассивные электронные компоненты (ПЭК) обсуждали только в рамках круглого стола. Теперь теме планируется уделить больше внимания. В рамках новой секции будут обсуждаться резисторы, конденсаторы (включая интегральные), фильтры, электрические соединители, коммутационные и электромеханические изделия, пьезокерамические элементы, микросборки, корпуса, намоточные и кварцевые изделия, теплоотводы, печатные платы и другие компоненты.
Среди заявленных целей: обсуждение и выработка решений актуальных научно-технических проблем, связанных с разработкой и производством ПЭК, а также соответствующих технологий, материалов и оборудования; организация взаимодействия между научными организациями, разработчиками и производителями ПЭК, а также профильных материалов и оборудования.
Четыре ключевых направления, которые предполагается обсуждать:
▫️ НИОКР по разработке и постановке на производство ПЭК.
▫️ Современные и перспективные технологии производства ПЭК.
▫️ Основные производственные и технологические материалы для ПЭК.
▫️ Оборудование для производства, измерений и испытаний ПЭК.
▷ Руководитель секции: Исаев Вячеслав Михайлович, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе АО «НПП «Исток» им. Шокина»
▷ Зам. руководителя секции: Верник Пётр Аркадьевич, директор Консорциума «Пассивные электронные компоненты»
Заседания «секции 14» пройдут в дни научной программы форума.
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