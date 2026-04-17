Регулирование мобильной связи: Маркировка международных вызовов – удовольствие не из дешевых

MForum.ru
16.07.2026,
В 3 млрд рублей дополнительных расходов оценили российские операторы исполнение очередных регуляторных требований Минцифры, которые операторы должны будут начать исполнять с 1 марта 2027 года. Вызовы из-за границы должны будут подписываться словами «иностранный вызов», а если будет «техническая возможность», то еще и кратким наименованием государства, откуда идет вызов. Кроме того, операторы должны будут технически поддержать возможность установки гражданами самозапрета на такие звонки. В Минцифры с оценкой операторов не согласны. Об этом рассказал КоммерсантЪ.
Из-за запрета российскими властями голосовых звонков в зарубежных мессенджерах, операторы столкнулись с существенным ростом объемов голосовых зарубежных вызовов. Операторам и без маркировки приходится тратиться на обслуживание этого дополнительного трафика. Внедрение и поддержание маркировки также потребует дополнительных расходов.
Поможет ли это остановить телефонное мошенничество? Это вряд ли. Так нужна ли такая маркировка в целом? Ведь платить за нее, в конечном итоге, придется абонентам – не обязательно ростом прямых затрат на связь, но, например, более низкими темпами внедрения новых технологий или снижением качества услуг.
--
✓ подписаться на tg-канал
✓ Бойко про телеком в VK
--
теги: регулирование маркировка телефонных вызовов маркировка зарубежных вызовов маркировка вызовов мнения
--
Публикации по теме:
17.04.2026. Билайн представил итоги развития в 2025 году в пейзаже «особого пути» российского телекома. Часть 1
06.08.2025. Обязательная маркировка вызовов - межведомственное согласование
16.07. НИИЭТ готовится к поставкам RISC-V микроконтроллера K1921ВГ11Т в 4q2026
16.07. Маркировка международных вызовов – удовольствие не из дешевых
16.07. Число самолетов в мире с раздачей интернета Starlink уверенно движется к 10 тысячам
16.07. В Пензенской области МегаФон улучшил покрытие 4G на территории Сердобска
16.07. МТС провела модернизацию сети LTE в забайкальском селе Гробово
15.07. МТС в Красноярском крае улучшила мобильный интернет в окружных столицах
15.07. Китай установил «временный запрет» на вывоз гелия - атака или защита?
15.07. Intel готова сама производить процессоры Nova Lake по техпроцессу 18A – о зависимости от TSMC можно забыть?
15.07. Ericsson предупреждает о росте стоимости компонентов
14.07. Intel инвестирует 5 млрд евро в мощности производственных площадок для ИИ в ЕС
14.07. Чиплетная технология - мнения
14.07. Билайн создает единую систему управления знаниями для клиентской поддержки – Minerva Knowledge
14.07. В Волгоградской области запустили отечественную БС Иртея
14.07. НИИЭТ выводит на рынок два мощных GaN-транзистора
14.07. Сигналтек и Рейдикс представили российские СХД на базе Raidix 5
16.07. Проект HMD Fusion 2 отменён из-за высокой стоимости и низкого спроса
16.07. Xiaomi официально представила Redmi Note 17 и Note 17 Pro
15.07. Huawei FreeClip 2 S – обновлённые открытые наушники с улучшенной эргономикой и пространственным звуком
15.07. Huawei MatePad Air (2026) – обновлённый планшет с OLED-экраном PaperMatte и HarmonyOS
15.07. Huawei Pura 90s Pro и Pro Max выходят на глобальный рынок
14.07. Samsung Galaxy Watch 9 и Watch Ultra 2 получат чип Snapdragon
14.07. Redmi 17C 5G – ребрендинг Redmi 15C 5G с новым именем, но теми же характеристиками
14.07. Lava Virat V1 выйдет в Индии 21 июля в 4G и 5G версиях
13.07. Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition – смарт-часы для мотолюбителей с зарядкой на 35 дней
13.07. Готовится к выходу HMD Skyline 2 – преемник легендарного ремонтопригодного смартфона
13.07. Motorola Edge 70 Max – новый флагман с АКБ 7100 мАч, 6.82-дюймовым дисплеем и магнитной беспроводной зарядкой
10.07. Realme Narzo 100x 5G с батареей 8000 мАч и 144 Гц-дисплей представят 15 июля
10.07. HMD Arc 2 - бюджетник с улучшенным процессором и минимальными изменениями
10.07. Redmi Note 17 Pro – 9000 мАч, 5-летняя защита аккумулятора и бесплатная замена батареи
09.07. Появились первые слухи о Vivo V80 – дисплей 144 Гц, батарея 7200 мАч и перископная камера
09.07. Характеристики iQOO Z11 для Индии будут отличаться от глобальной версии
08.07. Nothing Ear (3a) – бюджетные наушники с записью разговоров и 42 часами автономност
08.07. Nothing Phone (4b) – доступный смартфон с большой батареей и фирменным дизайном
08.07. Honor Robot Phone может выйти в августе 2026 года
07.07. Vivo Y500 дебютировал на глобальном рынке с батареей 8100 мАч