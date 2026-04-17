Регулирование мобильной связи: Маркировка международных вызовов – удовольствие не из дешевых

16.07.2026, MForum.ru

В 3 млрд рублей дополнительных расходов оценили российские операторы исполнение очередных регуляторных требований Минцифры, которые операторы должны будут начать исполнять с 1 марта 2027 года. Вызовы из-за границы должны будут подписываться словами «иностранный вызов», а если будет «техническая возможность», то еще и кратким наименованием государства, откуда идет вызов. Кроме того, операторы должны будут технически поддержать возможность установки гражданами самозапрета на такие звонки. В Минцифры с оценкой операторов не согласны. Об этом рассказал КоммерсантЪ.

Из-за запрета российскими властями голосовых звонков в зарубежных мессенджерах, операторы столкнулись с существенным ростом объемов голосовых зарубежных вызовов. Операторам и без маркировки приходится тратиться на обслуживание этого дополнительного трафика. Внедрение и поддержание маркировки также потребует дополнительных расходов.

Поможет ли это остановить телефонное мошенничество? Это вряд ли. Так нужна ли такая маркировка в целом? Ведь платить за нее, в конечном итоге, придется абонентам – не обязательно ростом прямых затрат на связь, но, например, более низкими темпами внедрения новых технологий или снижением качества услуг.

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