Оценки телеком-рынка: Статистика российского рынка мобильной связи, мобильного интернета и M2M

22.07.2026, MForum.ru

Вашему вниманию - несколько картинок и цифр из исследования, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе предварительных данных о развитии телеком-индустрии РФ по итогам 2025 года (автор исследования - В.Л. Абашкин). Больше информации - в источнике: здесь и здесь.

Граждане (физлица) обеспечили 72.8% от доходов операторов мобильной и фиксированной связи, которые оценены примерно в 1.6 трлн.







В РФ зарегистрировано 363.6 млн абонентских устройств, при этом число активных SIM-карт - 273.3 млн, а число абонентов - 231.8 млн.

На конец 2025 г. к "интернету" были подключены 171,8 млн абонентов мобильной связи и 38 млн абонентов фиксированного доступа

В среднем на одного абонента мобильного интернета по итогам года пришлось 288 ГБ трафика, в том числе 291 ГБ у физических лиц и 251 ГБ у юридических.







13.8% физлиц потребляют более 50 ГБ трафика мобильного интернета в месяц.

В среднем на одного абонента фиксированного интернета за год пришлось 4757 ГБ трафика: у физических лиц - 3647 ГБ, у юридических -— 23221 ГБ (в 6,4 раза больше).







Статистика M2M

По данным крупных и средних операторов связи, число активных SIM-карт в сетях мобильной связи на конец 2025 года составило 272,6 млн. Из них 41 млн (15%) обеспечивают межмашинное взаимодействие. При этом почти все M2M SIM-карты (94,8%) оформлены на юридических лиц.







Если рассматривать только SIM-карты, принадлежащие компаниям, то более половины из них (55,9%) используются в M2M-устройствах.

Несмотря на значительное количество M2M SIM-карт, на их долю приходится лишь 1.6% мобильного интернет-трафика. В 2025 году устройства, обеспечивающие межмашинное взаимодействие, передали 752,3 ПБ данных (в среднем 19,2 ГБ на одну активную M2M SIM-карту).







В 2025 году крупные и средние операторы получили от сервисов Интернета вещей 19,6 млрд, что соответствует 1,8% их доходов от мобильной связи. Доля в доходах от мобильной связи, полученных от юрлиц, достигает 6,8%, тогда как в сегменте физлиц не превышает 0,4%.





--



✓ подписка на Tg | зеркало канала - в Max



--

теги: телеком Минцифры оценки итоги 2025 года мобильный интернет мобильная связь M2M межмашинное взаимодействие статистика итоги года

--