Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27

MForum.ru
15.12.2016,
Китайская компания UMi представила смартфон UMi Z построенный на базе системы-на-чипе MediaTek Helio X27, ставший первым анонсированным устройством на этом чипсете. Кроме того, для UMi новинка стал первым опытом выпуска смартфона с цельнометаллическим корпусом.
UMi Z оснащен 5,5-дюймовым IGZO-дисплеем от Sharp разрешением 1920х1080 точек с 2,5D защитным стеклом Dragontrail, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкость 3780 мАч с поддержкой быстрой зарядки Pump Express+. В качестве тыловой камеры новинки используется 13 Мп модуль Samsung S5K3L8 с PDAF-фокусировкой дополненный 4-х диодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры также составляет 13 Мп. Также можно отметить сканер отпечатка пальца поддерживающий Touch ID 2.1. ОС – Android 6.0 Marshmallow с последующим обновлением до Android 7.0 Nougat. Начало продаж – 29 декабря, цена - $280.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.11. [Новинки] Анонсы: UMI Plus E – смартфон с Helio X20 за $199 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: UMi Diamond – бюджетный смартфон с корпусом из стекла / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Umi London – смартфон с двойной защитой / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: UMi Touch X – металлический корпус и аккумулятор емкостью 4000 мАч за $119 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Umi Super – смартфон с двойной камерой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: «Волшебный» Honor Magic представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Highscreen Easy L/Pro – смартфоны с LTE и емким аккумулятором / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Ha CES 2017 компания LG представит 6 новых смартфонов среднего уровня, а X power 2 – на MWC / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 150 DS – первые телефоны Nokia от HMD Global / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Самый быстрый Android-смартфон Le Pro3 со Snapdragon 821 будет продаваться в России за 25 тысяч рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Мобильные платежи: Samsung Pay Mini не будет доступен на iOS, по крайней мере, на старте / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Asus работает над ZenFone 3 Zoom с двойной тыловой камерой / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Wi-Fi Amplifier 2 оценен в $7 / MForum.ru
12.12. [ПО] Анонсы: Sailfish Watch – альтернативная ОС для смарт-часов с Android / MForum.ru