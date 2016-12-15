Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27

15.12.2016, MForum.ru

Китайская компания UMi представила смартфон UMi Z построенный на базе системы-на-чипе MediaTek Helio X27, ставший первым анонсированным устройством на этом чипсете. Кроме того, для UMi новинка стал первым опытом выпуска смартфона с цельнометаллическим корпусом.

UMi Z оснащен 5,5-дюймовым IGZO-дисплеем от Sharp разрешением 1920х1080 точек с 2,5D защитным стеклом Dragontrail, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкость 3780 мАч с поддержкой быстрой зарядки Pump Express+. В качестве тыловой камеры новинки используется 13 Мп модуль Samsung S5K3L8 с PDAF-фокусировкой дополненный 4-х диодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры также составляет 13 Мп. Также можно отметить сканер отпечатка пальца поддерживающий Touch ID 2.1. ОС – Android 6.0 Marshmallow с последующим обновлением до Android 7.0 Nougat. Начало продаж – 29 декабря, цена - $280.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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