MForum.ru
29.12.2016,
Не так давно китайская компания UMi сменила имя на UMiDIGI. Анонс первого смартфона под новым брендом не заставил себя ждать – производитель представил UMiDIGI Z Pro, вариант UMI Z получивший камеру с двумя 13 Мп модулями.
Тыловая камера UMiDIGI Z Pro построена на базе SONY IMX258, таким образом, новинка стала первым смартфоном на базе чипсета MediaTek оснащенном сдвоенной камерой. Напомню, в настоящий момент существует два сценария использования сдвоенных камер. При первом сценарии, использованном в iPhone 7 Plus, вторичная камера представляет собой телеобъектив, который применяется для оптического увеличения, а также изменения глубины резкости и создания эффекта Боке. Во втором случае, как у смартфонов Huawei, вторая камера используется для улучшения качества съемки в условиях низкой освещенности и лучшей цветопередачи. Подход к использованию сдвоенной камеры у UMiDIGI Z Pro аналогичен iPhone 7 Plus. Разрешение фронтальной камеры UMiDIGI Z Pro также составляет 13 Мп, но при этом используется сенсор от Samsung. Аппаратная платформа UMiDIGI Z Pro построена на базе чипсета MTK Helio X27, а емкость его аккумулятора составляет 3780 мАч. Цена новинки составит $329,99, тогда как не имеющий сдвоенной камеры UMi Z можно приобрести за $279,99. Начало продаж назначено на 4 января.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.12. [Новинки] Анонсы: UMi Z – первый смартфон на базе MediaTek Helio X27 / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: UMI Plus E – смартфон с Helio X20 за $199 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: UMi Diamond – бюджетный смартфон с корпусом из стекла / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Umi London – смартфон с двойной защитой / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: UMi Touch X – металлический корпус и аккумулятор емкостью 4000 мАч за $119 / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI Z Pro – первый смартфон с чипом MediaTek и 26 Мп камерой / MForum.ru
29.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Стилус S Pen может стать аксессуаром для Samsung Galaxy S8 / MForum.ru
28.12. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон ASUS Zenfone Go 4.5 LTE представлен в Индии / MForum.ru
27.12. [Новинки] Это интересно: На CES 2017 LG покажет парящий Bluetooth-динамик / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Gionee M2017 – китайский премиум с емким аккумулятором / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1 / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Nokia D1C снова стала героем «утечки» / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru
23.12. [Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Nokia Z2 Plus с 4 Гб ОЗУ замечена в Geekbench / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1 / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: 8848 Phones представила смартфон за $2880 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: LG G Pad III 10.1 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Power Bank 2 внешний аккумулятор емкостью 20 000 мАч оценен $22 / MForum.ru