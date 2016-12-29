Анонсы: UMiDIGI Z Pro – первый смартфон с чипом MediaTek и 26 Мп камерой

29.12.2016, MForum.ru

Не так давно китайская компания UMi сменила имя на UMiDIGI. Анонс первого смартфона под новым брендом не заставил себя ждать – производитель представил UMiDIGI Z Pro, вариант UMI Z получивший камеру с двумя 13 Мп модулями.

Тыловая камера UMiDIGI Z Pro построена на базе SONY IMX258, таким образом, новинка стала первым смартфоном на базе чипсета MediaTek оснащенном сдвоенной камерой. Напомню, в настоящий момент существует два сценария использования сдвоенных камер. При первом сценарии, использованном в iPhone 7 Plus, вторичная камера представляет собой телеобъектив, который применяется для оптического увеличения, а также изменения глубины резкости и создания эффекта Боке. Во втором случае, как у смартфонов Huawei, вторая камера используется для улучшения качества съемки в условиях низкой освещенности и лучшей цветопередачи. Подход к использованию сдвоенной камеры у UMiDIGI Z Pro аналогичен iPhone 7 Plus. Разрешение фронтальной камеры UMiDIGI Z Pro также составляет 13 Мп, но при этом используется сенсор от Samsung. Аппаратная платформа UMiDIGI Z Pro построена на базе чипсета MTK Helio X27, а емкость его аккумулятора составляет 3780 мАч. Цена новинки составит $329,99, тогда как не имеющий сдвоенной камеры UMi Z можно приобрести за $279,99. Начало продаж назначено на 4 января.