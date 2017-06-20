Анонсы: Раскрыты полные спецификации и цены UMIDIGI Z1 и Z1 Pro

MForum.ru
20.06.2017,
После череды тирезов и утечек состоялся официальный анонс смартфонов UMIDIGI Z1 и Z1 Pro. Оба аппарата получили алюминиевые unibody-корпуса с выраженными полосками антенн, минимальные боковые рамки дисплеев, а камеры расположились в левом верхнем углу задней панели.
Толщина UMIDIGI Z1 Pro составляет 6,95 мм, что достигается за счет использования AMOLED-панели. UMIDIGI Z1 несколько толще – 8,2 мм (используется экран SHARP IGZO 2.5D). Кроме того, если UMIDIGI Z1 Pro весит 148 грамм, то вес UMIDIGI Z1 составляет 175 грамм. Отличается и цветовая гамма – Z1 доступен только в сером и золотистом вариантах, а Z1 Pro выпускается в черном и красном цветах.
В части спецификаций новинки схожи - UMIDIGI Z1 и Z1 Pro оснащены экранами разрешением 1920х1080 точек, чипсетами MediaTek MT6757 (Helio P20), 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумуляторами емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Также в наличии поддержка двух SIM-карт, USB Type C, сканеры отпечатка пальцев и программная составляющая на базе Android 7.0 Nougat.
Тыловые камеры UMIDIGI Z1 и Z1 Pro – сдвоенные, сочетающие 13 и 5 Мп модули от Samsung (4-диодная вспышка, PDAF, поддержка 4К-видео). Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Цена UMIDIGI Z1 составит $269,99, UMIDIGI Z1 Pro обойдется в $299,99. Однако по заявлению производителя тираж UMIDIGI Z1 Pro на глобальном рынке составит всего 1000 экземпляров (видимо речь идет о первых партиях). Зато сделав предзаказ на UMIDIGI Z1 можно не только сэкономить $40, но и получить шанс обзавестись UMIDIGI Z1 Pro. Начало отгрузок – 26 июня.
© Антон Печеровый,
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