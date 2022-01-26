Анонсы: Umidigi Bison GT2 – защищенный 5G-смартфоны

26.01.2022, MForum.ru

Китайская компания Umidigi анонсировала смартфон Bison GT2, который вышел в 4 версиях. Все новинки оснащены 6,5-дюймовыми дисплеями разрешением 2400х1080 точек и 8 Гб ОЗУ.

Общими являются строенная тыловая камера (64 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро), 24 Мп фронтальная камера в круглом вырезе экрана и АКБ емкостью 6150 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Все версии новинки поддерживают NFC, оснащены дактилоскопическим сенсором на боковом торце и ИК-термометром, а также соответствуют стандартам IP69K и MIL-STD-810G. Отличия Umidigi Bison GT2 Umidigi Bison GT2 Pro заключаются в объеме встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Основой «железа» этого смартфона является MediaTek Helio G95 (поддержки 5G нет, зато Android 12). Umidigi Bison GT2 5G и Umidigi Bison GT2 Pro 5G построены на MediaTek Dimensity 900, объем памяти – 128 или 256 Гб, соответственно. ОС Android 11. Цены начинаются от $240.