Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром

28.08.2020, MForum.ru

Компания UMIDIGI опубликовала твит посвященный смартфону A7S, в котором сделала акцент на ключевой особенности устройства – встроенном в блок камер инфракрасном термометре. Новинка позиционируется как первое подобное решение в своем ценовом сегменте.

Набор спецификаций UMIDIGI A7S включает в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (13+8+2 Мп, четвертый сенсор – ИК датчик термометра), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4150 мАч. В официальном магазине производителя на AliExpress указана цена немногим менее 8000 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации UMIDIGI

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: UMIDIGI A7 Pro - современные функции по низкой цене / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: UMIDIGI X представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: UMIDIGI Uwatch 2 – смартчасы за $33 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: UMIDIGI F1 с Android 9 и емким АКБ оценен в $199 / MForum.ru