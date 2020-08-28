Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром

MForum.ru
28.08.2020,
Компания UMIDIGI опубликовала твит посвященный смартфону A7S, в котором сделала акцент на ключевой особенности устройства – встроенном в блок камер инфракрасном термометре. Новинка позиционируется как первое подобное решение в своем ценовом сегменте.
Набор спецификаций UMIDIGI A7S включает в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (13+8+2 Мп, четвертый сенсор – ИК датчик термометра), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4150 мАч. В официальном магазине производителя на AliExpress указана цена немногим менее 8000 рублей.
© Антон Печеровый,
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